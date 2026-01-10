10 जनवरी 2026,

क्रिकेट

सुनील गावस्कर ने निभाया जेमिमा रोड्रिग्स से किया वादा, स्‍पेशल गिफ्ट पाकर खुशी झूम उठीं क्रिकेटर, देखें वीडियो

Sunil Gavaskar fulfilled promise to Jemimah Rodrigues: पूर्व दिग्‍गज सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स से किया एक खास वादा एक स्‍पेशल गिफ्ट के साथ पूरा किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 10, 2026

Sunil Gavaskar fulfilled promise to Jemimah Rodrigues

भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्‍स को स्‍पेशल गिफ्ट ऑफर करते पूर्व दिग्‍गज सुनील गावस्‍कर। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

जेमिमा रोड्रिग्स के करियर की अब तक की सबसे यादगार पारी 2025 महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी रही है। जब भारतीय महिला टीम को उनकी सबसे ज्‍यादा जरूरत थी, तब उन्होंने एक बड़े रन चेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन को देख पूर्व दिग्‍गज सुनील गावस्कर ने जेमिमा से वादा किया था कि अगर भारत ट्रॉफी जीतता है तो वह उनके साथ गाना गाएंगे।

स्‍पेशल गिफ्ट पाकर खुशी से झूम उठीं जेमिमा

भारत बेशक वर्ल्‍ड कप की ट्रॉफी 2 नवंबर 2025 को जीती थी, लेकिन सुनील गावस्‍कर ने जेमिमा से किया वादा महिला प्रीमियर लीग (WPL) से ठीक पहले पूरा कर दिया है और वह भी शानदार अंदाज में। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में जेमिमा आती हैं और गावस्कर से गले मिलती हैं।

इसके बाद दिग्गज ने उन्हें एक छोटा बैग गिफ्ट किया और फिर एक गिटार केस दिखाया। जेमिमा ने जैसे ही केस खोला तो उसमें एक कस्टम गिटार था, जो बल्ले के आकार का था। यह देख जेमिमा खुशी से झूम उठती हैं और फिर दोनों ये दोस्‍ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाते हैं।

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी नाबाद 127 रनों की पारी

ज्ञात हो कि महिला क्रिकेट वर्ल्‍ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया के 339 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए नाबाद 127 रनों की पारी खेली थी। उनकी इस पारी को भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन पलों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने उस खिलाड़ी के रूप में अपना वादा पूरा किया जो भारतीय सितारों की अगली पीढ़ी का नेतृत्व करेगी।

WPL में मिली कप्‍तानी की जिम्‍मेदारी

जेमिमा रोड्रिग्स महिला प्रीमियर लीग में दिल्‍ली कैपिटल्‍स की कप्तानी की बड़ी ज़िम्मेदारी संभाल रही हैं। आज 10 जनवरी को उनकी टीम का सामना डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। वह पिछले तीन सीजन से बतौर खिलाड़ी डीसी के लिए खेल रही हैं और उन तीनों ही सीजन में दिल्‍ली फाइनल में पहुंची। इस बार वह मेग लैनिंग की जगह टीम की कमान संभाल रही हैं। इस बार उनकी नजर खिताब पर होगी।

