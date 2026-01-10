जेमिमा रोड्रिग्स के करियर की अब तक की सबसे यादगार पारी 2025 महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार सेंचुरी रही है। जब भारतीय महिला टीम को उनकी सबसे ज्‍यादा जरूरत थी, तब उन्होंने एक बड़े रन चेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन को देख पूर्व दिग्‍गज सुनील गावस्कर ने जेमिमा से वादा किया था कि अगर भारत ट्रॉफी जीतता है तो वह उनके साथ गाना गाएंगे।