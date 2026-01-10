WPL 2026: अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर ने मार – मार के किया गुजारत के गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिये 100 रन

गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर (Photo - WPL 2026)
Gujarat Giants vs UP Warriorz, WPL 2026: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का दूसरा मुक़ाबला गुजरात जाएंट्स (GG) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच खेला जा रहा है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुक़ाबले में गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर और युवा बल्लेबाज अनुष्का शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है।
गार्डनर और अनुष्का ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए 63 गेंद पर ठोके 103 रन जोड़े। इस दौरान गार्डनर ने 39 गेंद पर नाबाद 59 रन और अनुष्का ने 30 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद अच्छी रही। 41 पर गुजरात को पहला झटका सोफी एक्लेस्टोन ने दिया। उन्होंने बेथ मूनी को बोल्ड किया। वह 13 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
गुजरात जाएंट्स को दूसरा झटका शिखा पांडे ने दिया। उन्होंने फीबी लिचफील्ड के हाथों सोफी डिवाइन को कैच आउट कराया। वह 20 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। गुजरात को तीसरा झटका डिएंड्रा डॉटिन ने दिया। उन्होंने अनुष्का शर्मा को हरलीन देओल के हाथों कैच कराया। वह 30 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुईं। अ
गुजरात को चौथा झटका सोफी एक्लेस्टोन ने दिया। उन्होंने कप्तान एश्ले गार्डनर को बोल्ड किया। वह 41 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुईं। गुजरात ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर 207 रन बनाए हैं।
WPL 2026