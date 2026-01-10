WPL 2026: अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर ने मार – मार के किया गुजारत के गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिये 100 रन

गार्डनर और अनुष्का ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए 63 गेंद पर ठोके 103 रन जोड़े। इस दौरान गार्डनर ने 39 गेंद पर नाबाद 59 रन और अनुष्का ने 30 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद अच्छी रही। 41 पर गुजरात को पहला झटका सोफी एक्लेस्टोन ने दिया। उन्होंने बेथ मूनी को बोल्ड किया। वह 13 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।