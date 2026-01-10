10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे से पहले ट्रेनिश सेशन का VIDEO वायरल

ट्रेनिंग के दौरान कोहली अर्शदीप सिंह के रन-अप की नकल कर रहे थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कोहली के सामने से अर्शदीप दौड़कर आ रहे थे, तभी कोहोई उनकी नकल करते हुए उनकी तरह दौड़ने लगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 10, 2026

Virat Kohli

प्रैक्टिस सेशनल के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली बेहद मस्ती और जोश भरे अंदाज में नजर आए (Photo - Video Screenshot)

Virat kohli, Arshdeep Singh Training Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज कल यानि 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शुक्रवार को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ मस्ती करते हुए नज़र आए।

कोहली ने उतरी अर्शदीप की नकल

ट्रेनिंग के दौरान कोहली अर्शदीप सिंह के रन-अप की नकल कर रहे थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कोहली के सामने से अर्शदीप दौड़कर आ रहे थे, तभी कोहोई उनकी नकल करते हुए उनकी तरह दौड़ने लगे। इसके अलावा, लंबे समय बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें शेयर कीं, यह करीब तीन साल बाद उनका ऐसा कोई पोस्ट था। इन तस्वीरों में वे केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा के साथ नेट्स में प्रैक्टिस करते दिखे। फैंस इस अपडेट से बेहद उत्साहित हैं और विराट की वापसी को लेकर जोश में हैं।

शुभमन गिल की वापसी

बता दें इस सीरीज में इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल की वापसी हो रही है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक यह है कि मैदान पर एक बार फिर रो-को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित और विराट का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। रोहित ऑस्ट्रेलिया सीरीज और विराट दक्षिण अफ्रीका सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे। वडोदरा वनडे में भी इन दोनों खिलाड़ियों से धमाकेदार पारियों की उम्मीद रहेगी। श्रेयस अय्यर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री होती है या नहीं, ये देखना भी रोचक होगा।

पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है

गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी तरफ कोटंबी में बने स्टेडियम में अब तक सिर्फ प्रथम श्रेणी मैच खेले गए हैं। पहली बार वनडे खेला जाना है। इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और रन बनाना आसान होता है। ऐसे में उम्मीद है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा। गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है। रविवार को वडोदरा का मौसम अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। टॉस 1 बजे होगा। मैच 1:30 दोपहर से खेला जाएगा।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे खेले गए हैं। भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। टीम इंडिया ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है। 1 मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है। पिछले 6 वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ ODI’s Live Streaming: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में गर्दा उड़ाएंगे ‘रो-को, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच
क्रिकेट
IND vs NZ ODI Series Live Streaming

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Jan 2026 02:40 pm

Published on:

10 Jan 2026 02:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे से पहले ट्रेनिश सेशन का VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी, कहा – मुझे कोई छीन नहीं सकता…

Robin Uthappa on Shubman Gill Selection
क्रिकेट

सुनील गावस्कर ने निभाया जेमिमा रोड्रिग्स से किया वादा, स्‍पेशल गिफ्ट पाकर खुशी झूम उठीं क्रिकेटर, देखें वीडियो

Sunil Gavaskar fulfilled promise to Jemimah Rodrigues
क्रिकेट

BCCI ने बांग्लादेश की भारत से T20 वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट करने की मांग पर तोड़ी चुप्पी

Mustafizur Rahman Row
क्रिकेट

WPL 2026 GG vs UPW: मेग लैनिंग और एश्ले गार्डनर होंगी आमने-सामने, किसका पलड़ा रहेगा भारी?

WPL GG vs UPW
क्रिकेट

अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में गर्दा उड़ाएंगे 'रो-को, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

IND vs NZ ODI Series Live Streaming
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.