विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे से पहले ट्रेनिश सेशन का VIDEO वायरल

प्रैक्टिस सेशनल के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली बेहद मस्ती और जोश भरे अंदाज में नजर आए (Photo - Video Screenshot)
Virat kohli, Arshdeep Singh Training Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज कल यानि 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला वडोदरा के बीसीए कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शुक्रवार को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ मस्ती करते हुए नज़र आए।
ट्रेनिंग के दौरान कोहली अर्शदीप सिंह के रन-अप की नकल कर रहे थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कोहली के सामने से अर्शदीप दौड़कर आ रहे थे, तभी कोहोई उनकी नकल करते हुए उनकी तरह दौड़ने लगे। इसके अलावा, लंबे समय बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें शेयर कीं, यह करीब तीन साल बाद उनका ऐसा कोई पोस्ट था। इन तस्वीरों में वे केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा के साथ नेट्स में प्रैक्टिस करते दिखे। फैंस इस अपडेट से बेहद उत्साहित हैं और विराट की वापसी को लेकर जोश में हैं।
बता दें इस सीरीज में इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल की वापसी हो रही है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रोमांचक यह है कि मैदान पर एक बार फिर रो-को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित और विराट का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। रोहित ऑस्ट्रेलिया सीरीज और विराट दक्षिण अफ्रीका सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे। वडोदरा वनडे में भी इन दोनों खिलाड़ियों से धमाकेदार पारियों की उम्मीद रहेगी। श्रेयस अय्यर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री होती है या नहीं, ये देखना भी रोचक होगा।
गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी तरफ कोटंबी में बने स्टेडियम में अब तक सिर्फ प्रथम श्रेणी मैच खेले गए हैं। पहली बार वनडे खेला जाना है। इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और रन बनाना आसान होता है। ऐसे में उम्मीद है कि मैच हाई स्कोरिंग होगा। गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है। रविवार को वडोदरा का मौसम अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। टॉस 1 बजे होगा। मैच 1:30 दोपहर से खेला जाएगा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे खेले गए हैं। भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। टीम इंडिया ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है। 1 मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है। पिछले 6 वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है।
