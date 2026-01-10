शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी, कहा – मुझसे कोई छीन नहीं सकता…

गिल के बाहर होने की खबर काफी चौंकाने वाली थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे टेस्ट और वनडे में कप्तानी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से ठीक पहले, शुभमन गिल ने वडोदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, "मैं चयनकर्ताओं के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। टी20 विश्व कप के लिए टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जहां हूं, वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा है, वो कोई छीन नहीं सकता। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं, लेकिन चयनकर्ताओं का फैसला स्वीकार है।"