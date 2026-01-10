10 जनवरी 2026,

शनिवार

शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी, कहा – मुझसे कोई छीन नहीं सकता…

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले पहले वनडे से पहले शुभमन गिल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और टी20 विश्व कप में भाग लेने जा रही भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 10, 2026

Robin Uthappa on Shubman Gill Selection

भारतीय टेस्‍ट टीम के कप्‍तान और टी20 टीम के उप-कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill, T20 World Cup 2026: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को आगामी टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। यह फैसला क्रिकेट जगत में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिसंबर 2025 में घोषित 15 सदस्यीय टीम में गिल को बाहर रखा गया, जबकि वे टी20 टीम के उप-कप्तान थे।\

गिल को टी20 टीम से बाहर किया गया

चयनकर्ताओं ने एशिया कप 2025 से ठीक पहले गिल को टी20 टीम में शामिल किया था और उन्हें उप-कप्तान बनाकर सलामी बल्लेबाज की भूमिका सौंपी थी। हालांकि, गिल इस फॉर्मेट में लगातार निराश करते नजर आए। उनकी खराब फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए सेलेक्टर्स ने उन्हें विश्व कप टीम से बाहर कर दिया। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने स्पष्ट किया कि यह फैसला मुख्य रूप से टीम बैलेंस और विकेटकीपर-ओपनर की जरूरत पर आधारित है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत फॉर्म पर।

गिल ने पहली बार टीम से बाहर किए जाने पर दिया बयान

गिल के बाहर होने की खबर काफी चौंकाने वाली थी, खासकर इसलिए क्योंकि वे टेस्ट और वनडे में कप्तानी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से ठीक पहले, शुभमन गिल ने वडोदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, "मैं चयनकर्ताओं के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। टी20 विश्व कप के लिए टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जहां हूं, वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा है, वो कोई छीन नहीं सकता। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं, लेकिन चयनकर्ताओं का फैसला स्वीकार है।"

बेहद खराब है गिल का टी20 रिकॉर्ड

गिल को टी20 टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह तरजीह दी गई थी, लेकिन परिणाम उलटे पड़े। सैमसन ने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था और एक साल में तीन शतक जड़े थे। ओपनिंग में सैमसन ने 15 मैचों में 39.38 की औसत से 549 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है।वहीं गिल ने 2025 में 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 24.25 की औसत से मात्र 291 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक तक नहीं आया।

गिल का टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर भी अब तक कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने कुल 34 टी20 मैचों में 34 पारियों में 29 की मामूली औसत से 841 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

IND vs NZ ODI Series Live Streaming

Updated on:

10 Jan 2026 03:38 pm

Published on:

10 Jan 2026 03:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी, कहा – मुझसे कोई छीन नहीं सकता…

