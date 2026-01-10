IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलता है विराट कोहली का बल्ला, रोहित शर्मा भी कम नहीं, देखें दोनों का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने 2010 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले 33 मैचों में 6 शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1,657 रन बनाए हैं। विराट का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 154 रन रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि कोहली प्रचंड फॉर्म में हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले थे।रोहित और विराट की फॉर्म को देखते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए सीरीज आसान नहीं होने वाली है।