रविचंद्रन अश्विन के बाद एक और भारतीय स्पिनर ने लिया संन्यास, मीडिया को बताई यह वजह

42 वर्षीय अमित मिश्रा ने अपने संन्यास के पीछे का कारण साझा करते हुए कहा कि बार-बार चोटों और युवा प्रतिभाओं को मौका देने की उनकी इच्छा ने इस निर्णय को प्रेरित किया। अमित मिश्रा ने कहा, "क्रिकेट में मेरे जीवन के 25 साल यादगार रहे हैं। मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट संघ, अपने साथियों, सहयोगी स्टाफ का इस दौरान साथ देने के लिए दिल से आभारी हूं।" मिश्रा ने लिखा, "मैं प्रशंसकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे प्यार और समर्थन दिया। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें दी हैं। मैं उन सभी को संजोकर रखूंगा।"