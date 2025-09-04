Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

रविचंद्रन अश्विन के बाद एक और भारतीय स्पिनर ने लिया संन्यास, मीडिया को बताई यह वजह

42 वर्षीय अमित मिश्रा ने अपने संन्यास के पीछे का कारण साझा करते हुए कहा कि बार-बार चोटों और युवा प्रतिभाओं को मौका देने की उनकी इच्छा ने इस निर्णय को प्रेरित किया।

भारत

Siddharth Rai

Sep 04, 2025

लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है (Photo - BCCI)

Amit Mishra Retirement: दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बाद अब भारत के एक और स्टार स्पिनर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है। हालांकि, मिश्रा ने संकेत दिया है कि वह दुनिया की अन्य टी20 लीगों में खेल सकते हैं।

42 वर्षीय अमित मिश्रा ने अपने संन्यास के पीछे का कारण साझा करते हुए कहा कि बार-बार चोटों और युवा प्रतिभाओं को मौका देने की उनकी इच्छा ने इस निर्णय को प्रेरित किया। अमित मिश्रा ने कहा, "क्रिकेट में मेरे जीवन के 25 साल यादगार रहे हैं। मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट संघ, अपने साथियों, सहयोगी स्टाफ का इस दौरान साथ देने के लिए दिल से आभारी हूं।" मिश्रा ने लिखा, "मैं प्रशंसकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे प्यार और समर्थन दिया। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें दी हैं। मैं उन सभी को संजोकर रखूंगा।"

IPL के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक

अमित मिश्रा ने आईपीएल में 3 बार हैट्रिक ली है। उन्होंने साल 2008 , 2011 और 2013 में ये कारनामा किया था। वह आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज भी हैं। अमित ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, डेक्कन चार्जस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला है। आईपीएल में उन्होंने 162 मैचों में 23.82 की औसत से 174 विकेट लिए हैं। वे लीग के इतिहास में आठवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

अमित मिश्रा का अंतरराष्ट्रीय करियर

अमित मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में घरेलू क्रिकेट से की थी और जल्द ही अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले गेंदबाज के रूप में पहचान बनाई। मिश्रा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू के साथ की थी। इसके बाद 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। वहीं, 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिश्रा के आंकड़े

मिश्रा ने भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से 22 टेस्ट खेले, जिसमें 35.72 की औसत के साथ 76 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 36 वनडे में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 23.60 की औसत के साथ 64 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। वहीं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय 10 टी20 मैचों में 6.31 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट चटकाए थे। वह घरेलू क्रिकेट में हरियाणा से खेलते थे।

Updated on:

04 Sept 2025 01:56 pm

Published on:

04 Sept 2025 12:25 pm

