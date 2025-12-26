Ind W vs SL W: दीप्ति शर्मा हुईं फिट, आज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच अपने नाम करेंगी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड!

दीप्ति शर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit- BCCI Women)
Ind W vs SL W 3rd T20i: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के चलते श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच नहीं खेल पाई थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं और शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ तीसरा मैच खेलने उतरेंगी। भारत के पास जहां इस मैच को जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल करने का मौका होगा तो वहीं दीप्ति टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच सकती है। उन्हें अपने 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए महज दो चाहिए। दो विकेट हासिल करते ही वह महिला टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाली दुनिया की दूसरी गेंदबाज और भारत पहली गेंदबाज बन जाएंगी। इसके साथ ही उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का भी मौका होगा।
महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं। उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की पेसर मेगन शट हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 151 विकेट लिए हैं। ऐसे में दीप्ति के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि शट फरवरी 2026 तक कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेलेंगी। श्रीलंका के खिलाफ शेष मैचों में वह उनसे कहीं आगे निकल सकती हैं। बता दें कि मेगन शट ने 123 मैचों में 151 विकेट तो दीप्ति ने 130 मैचों में 148 विकेट अपने नाम किए हैं।
आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में मंगलवार को दीप्ति शर्मा अपने करियर में पहली बार टॉप पहुंच गईं। श्रीलंका के खिलाफ विजाग में खेले गए पहले टी20 में दीप्ति ने 20 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। इसी प्रदर्शन के दम पर वह ऑस्ट्रेलिया की पेसर एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 बन गईं। दीप्ति सदरलैंड से सिर्फ एक अंक आगे 737 अंक के साथ शीर्ष पर हैं।
दरअसल, दीप्ति शर्मा हल्के बुखार के चलते विजाग में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मैच नहीं खेल सकी थीं। उनकी जगह स्नेह राणा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। अब तीसरे टी20 में दीप्ति की वापसी तय है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने दीप्ति के पूरी तरह फिट होने की पुष्टि की है। हालांकि चिंता की बात ये है कि स्वास्थ्य समस्याओं के चलते जेमिमा अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं ले सकी थीं, जो इस मैच से बाहर हो सकती हैं।
