Ind W vs SL W: दीप्ति शर्मा हुईं फिट, आज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच अपने नाम करेंगी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड!

Ind W vs SL W 3rd T20i: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा हल्‍के बुखार के चलते श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच नहीं खेल पाई थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं और शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ तीसरा मैच खेलने उतरेंगी। भारत के पास जहां इस मैच को जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल करने का मौका होगा तो वहीं दीप्ति टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच सकती है। उन्‍हें अपने 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए महज दो चाहिए। दो विकेट हासिल करते ही वह महिला टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाली दुनिया की दूसरी गेंदबाज और भारत पहली गेंदबाज बन जाएंगी। इसके साथ ही उनके पास दुनिया की सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का भी मौका होगा।