श्रेयस अय्यर के लिए गुड न्यूज, चोट के बाद पहली बार की बैटिंग, जानें कब होगी वापसी

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)
Shreyas Iyer Injury Update: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में चोटिल होकर भारतीय टीम से बाहर होने वाले श्रेयस अब जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। अय्यर ने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया है और बल्लेबाजी प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहा रहे हैं।
श्रेयस अय्यर ने 24 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला नेट सेशन पूरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने लगभग एक घंटे तक बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी की। श्रेयस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे मुकाबले में एक कैच लेने की कोशिश में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। अब तक उनकी टीम में वापसी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
हालांकि, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने प्रैक्टिस की है और बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी की है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस ने मुंबई में बल्लेबाजी अभ्यास किया और अब वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे, जहां उन्हें फिटनेस स्पेशलिस्ट की निगरानी में रखा जाएगा। वहां वह करीब डेढ़ से दो महीने तक रिहैब से गुजरेंगे।
आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस फील्डिंग करते हुए गिर गए थे, जिससे उनके पेट में चोट लगी थी। बाद में पता चला कि उनकी बाईं पसली गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी, जिसमें आंतरिक ब्लीडिंग भी हुई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि चोट की समय पर पहचान हो गई और उन्हें जल्द इलाज मिल गया। भारतीय टीम को अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। हालांकि इस सीरीज में उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। इसके बाद भारतीय टीम टी20 वर्ल्डकप 2026 में हिस्सा लेगी। श्रेयस टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बल्लेबाज की वापसी अब आईपीएल में ही हो पाएगी।
श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम के लिए अब तक 73 वनडे मैच खेले हैं और 47.82 की शानदार औसत से 2917 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 30 अर्धशतक और पांच शतक लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 99 से ऊपर का रहा है। युवराज सिंह के संन्यास के बाद वनडे क्रिकेट में नंबर चार पर श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे हैं और उन्होंने सालों से चली आ रही चौथे नंबर के बल्लेबाज की कमी को पूरा किया है। एक समय वह कप्तानी की रेस में शुभमन गिल और केएल राहुल से भी आगे चल रहे थे। फिलहाल वह टीम के उपकप्तान हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शुभमन गिल का खराब फॉर्म जारी रहा, तो श्रेयस अय्यर को भविष्य में वनडे टीम का कप्तान भी बनाया जा सकता है।
