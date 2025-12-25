श्रेयस अय्यर के लिए गुड न्यूज, चोट के बाद पहली बार की बैटिंग, जानें कब होगी वापसी

आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस फील्डिंग करते हुए गिर गए थे, जिससे उनके पेट में चोट लगी थी। बाद में पता चला कि उनकी बाईं पसली गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी, जिसमें आंतरिक ब्लीडिंग भी हुई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि चोट की समय पर पहचान हो गई और उन्हें जल्द इलाज मिल गया। भारतीय टीम को अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। हालांकि इस सीरीज में उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। इसके बाद भारतीय टीम टी20 वर्ल्डकप 2026 में हिस्सा लेगी। श्रेयस टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बल्लेबाज की वापसी अब आईपीएल में ही हो पाएगी।