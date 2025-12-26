14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, पाकिस्तानी खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

Vaibhav Suryavanshi New World Record: 14 वर्षीय स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। 2025-26 सीजन के अपने पहले प्लेट ग्रुप मैच में बिहार के लिए खेलते हुए वैभव ने घरेलू क्रिकेट में अब तक की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली। उन्‍होंने सकीबुल गनी की कप्तानी वाली बिहार टीम के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शुरुआत से ही गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वैभव ने महज 84 गेंदों का सामना करते हुए 190 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाए, जो उनकी उम्र से कहीं ज्‍यादा आत्मविश्वास और ताकत दिखाते हैं।