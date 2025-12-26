14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, पाकिस्तानी खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शतक के बाद हेलमेट को चूमते हुए। (फोटो सोर्स: एक्स@/LoyalSachinFan)
Vaibhav Suryavanshi New World Record: 14 वर्षीय स्टार सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। 2025-26 सीजन के अपने पहले प्लेट ग्रुप मैच में बिहार के लिए खेलते हुए वैभव ने घरेलू क्रिकेट में अब तक की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली। उन्होंने सकीबुल गनी की कप्तानी वाली बिहार टीम के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शुरुआत से ही गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वैभव ने महज 84 गेंदों का सामना करते हुए 190 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाए, जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और ताकत दिखाते हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी के साथ एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया है। वह क्रिकेट इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने 15 साल का होने से पहले लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट दोनों में शतक जड़े हैं। समस्तीपुर के इस युवा खिलाड़ी ने पहले भी आईपीएल और टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर सुर्खियां बटोरी थीं। वहीं, अब विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मैच में अपनी बढ़ती उपलब्धियों की लिस्ट में एक और मील का पत्थर जोड़ा है।
वैभव सूर्यवंशी 14 साल और 272 दिन की उम्र में पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहूर इलाही का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। जहूर ने 1986 में 15 साल और 209 दिन की उम्र में नाबाद 103 रन बनाए थे।
बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी चुना गया है। आज शुक्रवार 26 दिसंबर को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैभव को सम्मानित करेंगी। इसके बाद सभी बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी भी इस अवॉर्ड को लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसलिए वह आज विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए नहीं खेलेंगे।
