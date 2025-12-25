ग्राउंड में एंट्री हुई बैन तो फैंस ने उठाया बड़ा कदम, विराट की बैटिंग देखने के लिए कर दी हद पार

विराट कोहली (फोटो- IANS)
Virat Kohli in VHT 2025-26: 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली उतरे और उनके मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। हालांकि, इस मैच का न तो कहीं टीवी पर प्रसारण हुआ और न ही जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला गया, वहां फैंस की एंट्री की अनुमति थी। ऐसे में फैंस को विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ा।
विराट कोहली की दिल्ली की टीम का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ 24 दिसंबर को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर-1 पर खेला गया। इस मैदान पर फैंस की एंट्री मौजूद नहीं थी और न ही कोई सीटिंग अरेंजमेंट था। कोहली ने इस मुकाबले में शानदार 131 रन की पारी खेली। उन्होंने 83 गेंदों में शतक पूरा किया और 101 गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान कोहली ने 14 चौके और तीन छक्के लगाए।
इस मुकाबले में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को एकतरफा अंदाज में हरा दिया। विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए फैंस बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाहर खड़े रहे। कुछ फैंस मैदान के किनारे लगे पेड़ों पर चढ़कर कोहली की बल्लेबाजी का आनंद लेते नजर आए, तो कुछ पास में खड़े कंटेनरों और ट्रकों पर चढ़ गए। एक फैन ने तो ट्रक पर बैठकर वीडियो तक बना लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
हालांकि जिस फैन ने वीडियो बनाई है, वहां से मैदान का नजारा पूरी तरह साफ नहीं दिखता, लेकिन विराट कोहली की झलक जरूर नजर आती है। इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन बनाए, जिसमें रिकी भुई ने सबसे ज्यादा 122 रन की पारी खेली। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम ने महज 37.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से विराट कोहली ने शतक जड़ा, जबकि प्रियांशु आर्य और नीतीश कुमार ने भी उपयोगी पारियां खेलीं।
अब दिल्ली का अगला मुकाबला इसी मैदान पर गुजरात के खिलाफ खेला जाएगा। गुजरात ने अपने पहले मुकाबले में सर्विसेज को हराया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग