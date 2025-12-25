ग्राउंड में एंट्री हुई बैन तो फैंस ने उठाया बड़ा कदम, विराट की बैटिंग देखने के लिए कर दी हद पार

हालांकि जिस फैन ने वीडियो बनाई है, वहां से मैदान का नजारा पूरी तरह साफ नहीं दिखता, लेकिन विराट कोहली की झलक जरूर नजर आती है। इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 298 रन बनाए, जिसमें रिकी भुई ने सबसे ज्यादा 122 रन की पारी खेली। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली टीम ने महज 37.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से विराट कोहली ने शतक जड़ा, जबकि प्रियांशु आर्य और नीतीश कुमार ने भी उपयोगी पारियां खेलीं।