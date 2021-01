आनंद महिंद्रा टीम इंडिया के इन छह खिलाड़ियों को देंगे SUV कार, जानें किसको मिलेगा यह कीमती तोहफा

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इस जीत से साफ हो गया है कि टीम इंडिया किसी भी टीम को उसके घर में हरा सकती है। एक के बाद एक खिलाड़ियों के घायल होने के बाद भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीत का परचम लहरा दिया है। इससे भारतीय बेहद खुश हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए तरह-तरह ईनामों की घेषणा कर रहे हैं।

Six young men made their debuts in the recent historic series #INDvAUS (Shardul’s 1 earlier appearance was short-lived due to injury)They’ve made it possible for future generations of youth in India to dream & Explore the Impossible (1/3) pic.twitter.com/XHV7sg5ebr

6 खिलाड़ियों को तोहफ में मिलेगी एसयूवी कार

ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से खुश आंनद महिंद्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि टीम 6 खिलाड़ियों को तोहफे में एसयूवी कार देंगे। आनंद महिंद्रा ने बताया कि वो भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को महिंद्रा थार भेंट करेंगे। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि वो मोहम्मद सिरजा, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिगंटन सुंदर, शुभमन गिल और नवदीप सैनी को एसयूवी का तोहफा देकर उनका मनोबल और बढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले भी महिंद्रा ऐसे खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने लिए पहले भी कई बार कार तोहफे में दे चुके हैं।

Theirs are true ‘Rise’ stories; overcoming daunting odds in the pursuit of excellence. They serve as an inspiration in all arenas of life. It gives me great personal pleasure to gift each of these debutants an All New THAR SUV on my own account—at no expense to the company. (2/3) pic.twitter.com/5aiHSbOAl1