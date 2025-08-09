अनाया बांगर ने लड़की बनने के बाद पहली बार मनाया रक्षाबंधन, भाई को राखी बांध लिखी दिल छू लेने वाली बात

रक्षाबंधन, भाई-बहन के प्यार और विश्वास का पवित्र पर्व, हर साल की तरह इस बार भी पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस रक्षाबंधन को खास बनाने वाली एक कहानी सामने आई, जो न केवल भावनात्मक थी, बल्कि सामाजिक बदलाव और स्वीकृति का भी प्रतीक बनी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने इस साल अपने छोटे भाई अथर्व बांगर को पहली बार राखी बांधी, और इस खूबसूरत पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के साथ साझा किया। उनकी पोस्ट ने न केवल उनके प्रशंसकों का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई।