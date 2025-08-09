अनाया बांगर ने लड़की बनने के बाद पहली बार मनाया रक्षाबंधन, भाई को राखी बांध लिखी दिल छू लेने वाली बात

रक्षाबंधन, भाई-बहन के प्यार और विश्वास का पवित्र पर्व, हर साल की तरह इस बार भी पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस रक्षाबंधन को खास बनाने वाली एक कहानी सामने आई, जो न केवल भावनात्मक थी, बल्कि सामाजिक बदलाव और स्वीकृति का भी प्रतीक बनी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने इस साल अपने छोटे भाई अथर्व बांगर को पहली बार राखी बांधी, और इस खूबसूरत पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के साथ साझा किया। उनकी पोस्ट ने न केवल उनके प्रशंसकों का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई।
अनाया बांगर, पहले आर्यन बांगर के नाम से जानी जाती थीं। अनाया ने हाल ही में अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को सार्वजनिक किया था। इस बदलाव के बाद यह उनका पहला रक्षाबंधन था, जिसमें उन्होंने एक बहन के रूप में अपने भाई अथर्व को राखी बांधी। यह पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि यह न केवल उनके भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव था, बल्कि उनकी नई पहचान को भी सेलिब्रेट करने का मौका था।
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में अनाया और अथर्व को राखी बांधते हुए देखा जा सकता है, जिसमें दोनों के चेहरों पर प्यार और खुशी साफ झलक रही थी। अनाया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "सिर्फ राखी नहीं बांधनी है, बल्कि सालों का प्यार और हंसी का सफर है।" यह कैप्शन उनके और अथर्व के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है, जो न केवल परंपराओं से जुड़ा है, बल्कि आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी प्रतीक है।
अनाया बांगर ने हाल ही में ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन और ट्रेकियल शेव सर्जरी से उबरने के बाद एक बार फिर नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दी हैं। कुछ दिन पहले वह जिम में वर्कआउट करती हुईं नजर आईं थीं। अनाया के साथ जिम में उनके भाई अथर्व बांगर भी दिखाई दिए थे। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है।