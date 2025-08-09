9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

अनाया बांगर ने लड़की बनने के बाद पहली बार मनाया रक्षाबंधन, भाई को राखी बांध लिखी दिल छू लेने वाली बात

अनाया बांगर, पहले आर्यन बांगर के नाम से जानी जाती थीं। अनाया ने हाल ही में अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को सार्वजनिक किया था। इस बदलाव के बाद यह उनका पहला रक्षाबंधन था, जिसमें उन्होंने एक बहन के रूप में अपने भाई अथर्व को राखी बांधी। यह पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि यह न केवल उनके भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव था, बल्कि उनकी नई पहचान को भी सेलिब्रेट करने का मौका था।

भारत

Siddharth Rai

Aug 09, 2025

अनाया ने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पहली बार मनाया रक्षाबंधन, भाई अथर्व बांगर को बंधी राखी। (Photo -anayabangar/Instagram)

रक्षाबंधन, भाई-बहन के प्यार और विश्वास का पवित्र पर्व, हर साल की तरह इस बार भी पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस रक्षाबंधन को खास बनाने वाली एक कहानी सामने आई, जो न केवल भावनात्मक थी, बल्कि सामाजिक बदलाव और स्वीकृति का भी प्रतीक बनी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने इस साल अपने छोटे भाई अथर्व बांगर को पहली बार राखी बांधी, और इस खूबसूरत पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के साथ साझा किया। उनकी पोस्ट ने न केवल उनके प्रशंसकों का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई।

अनाया की जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पहली राखी

अनाया बांगर, पहले आर्यन बांगर के नाम से जानी जाती थीं। अनाया ने हाल ही में अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को सार्वजनिक किया था। इस बदलाव के बाद यह उनका पहला रक्षाबंधन था, जिसमें उन्होंने एक बहन के रूप में अपने भाई अथर्व को राखी बांधी। यह पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि यह न केवल उनके भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव था, बल्कि उनकी नई पहचान को भी सेलिब्रेट करने का मौका था।

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में अनाया और अथर्व को राखी बांधते हुए देखा जा सकता है, जिसमें दोनों के चेहरों पर प्यार और खुशी साफ झलक रही थी। अनाया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "सिर्फ राखी नहीं बांधनी है, बल्कि सालों का प्यार और हंसी का सफर है।" यह कैप्शन उनके और अथर्व के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है, जो न केवल परंपराओं से जुड़ा है, बल्कि आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी प्रतीक है।

अनाया बांगर ने हाल ही में ब्रेस्ट ऑग्मेंटेशन और ट्रेकियल शेव सर्जरी से उबरने के बाद एक बार फिर नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दी हैं। कुछ दिन पहले वह जिम में वर्कआउट करती हुईं नजर आईं थीं। अनाया के साथ जिम में उनके भाई अथर्व बांगर भी दिखाई दिए थे। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2025 12:20 pm

Published on:

09 Aug 2025 12:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अनाया बांगर ने लड़की बनने के बाद पहली बार मनाया रक्षाबंधन, भाई को राखी बांध लिखी दिल छू लेने वाली बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.