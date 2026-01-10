10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

MI vs DC, WPL 2026: मुंबई का जोरदार ‘कमबैक’, हरमनप्रीत और नैट-साइवर के तूफान में उड़ी दिल्ली

WPL 2026: मुंबई इंडियंस ने जोरदार वापसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से करारी शिकस्त दी। कप्तान हरमनप्रीत कौर (74*) और नैट-साइवर ब्रंट (70) के तूफानी अर्द्धशतकों के दम पर मुंबई ने सीजन की पहली जीत दर्ज की। चिनले हेनरी की 56 रनों की पारी भी दिल्ली को हार से नहीं बचा सकी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 10, 2026

Harmanpreet Kaur

मैदान पर दिखा हरमनप्रीत और नैट-साइवर का जलवा। मुंबई इंडियंस की सीजन की पहली जीत। (Photo Credit- WPL@X)

MI vs DC at Navi Mumbai, WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मुकाबला शनिवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नवीं मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19 ओवरों में 145 रन पर सिमट गई। महिला प्रीमियर लीग के इस सीजन में मुंबई इंडियंस की यह पहली जीत है। इससे पहले शुरुआती मुकाबले में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

चिनले हेनरी का अर्द्धशतक गया बेकार

मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने टीम की कमर तोड़ दी। दिल्ली की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टीम ने 12 ओवर के भीतर ही 86 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से चिनले हेनरी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी रहीं जिन्होंने संघर्ष किया। हेनरी ने 33 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 56 रनों की अर्द्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी यह मेहनत बेकार गई। दिल्ली की टीम 19 ओवरों में 145 रन पर ऑलआउट हो गई। अन्य बल्लेबाजों में लिजेल ली ने 10, शेफाली वर्मा ने 8, लॉरा वुलफार्ट ने 9, जेमिमा रोड्रिग्स ने 1, मारिजैन कैप ने 10, निकी प्रसाद ने 12, स्नेह राणा ने 11, मिन्नु मणि ने 7 और श्री चरणी ने नाबाद 10 रन बनाए। वहीं, नंदनी शर्मा खाता भी नहीं खोल सकीं।

नैट-साइवर ब्रंट और हरमनप्रीत के शानदार अर्धशतक

इससे पहले, दिल्ली कैपिटल्स से टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही। ओपनर अमेलिया केर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गईं। इसके बाद जी कमलिनी ने नैट साइवर ब्रंट के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 गेंदों में 49 रनों की साझेदारी की। कमलिनी 16 रन बनाकर आउट हुईं।

6.3 ओवर में 51 के स्कोर पर दो विकेट गिरने के बाद नैट साइवर ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 66 रनों की साझेदारी की। नैट साइवर ब्रंट ने 46 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली।

ब्रंट के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने निकोला कैरी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए महज 26 गेंदों में 53 रन जोड़ दिए। निकोला कैरी 12 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुईं। अंत में हरमनप्रीत कौर ने सजीवन सजना के साथ मिलकर टीम का स्कोर 195 रन तक पहुंचाया। हरमनप्रीत कौर 42 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि सजीवन सजना ने 2 गेंदों में नाबाद 5 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अमेलिया केर और निकोला कैरी ने चटकाए 3-3 विकेट

मुंबई इंडियंस की ओर से अमेलिया केर और निकोला कैरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट चटकाए, जबकि नैट-साइवर ब्रंट को 2 सफलताएं मिलीं। इनके अलावा शबनिम इस्माइल और संस्कृति गुप्ता ने भी 1-1 विकेट लिया। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि चिनले हेनरी और श्री चरणी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

WPL 2026

Updated on:

10 Jan 2026 11:37 pm

Published on:

10 Jan 2026 11:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / MI vs DC, WPL 2026: मुंबई का जोरदार ‘कमबैक’, हरमनप्रीत और नैट-साइवर के तूफान में उड़ी दिल्ली

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026

IND vs NZ: पहले वनडे से ऐन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

Team india
क्रिकेट

मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, एलिस पेरी को पछाड़कर बनी WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

क्रिकेट

WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलता है विराट कोहली का बल्ला, रोहित शर्मा भी कम नहीं, देखें दोनों का रिकॉर्ड

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026
क्रिकेट

WPL 2026: अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर ने मार – मार के किया गुजारत के गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिये 100 रन

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.