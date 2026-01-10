MI vs DC, WPL 2026: मुंबई का जोरदार ‘कमबैक’, हरमनप्रीत और नैट-साइवर के तूफान में उड़ी दिल्ली

मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने टीम की कमर तोड़ दी। दिल्ली की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टीम ने 12 ओवर के भीतर ही 86 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से चिनले हेनरी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी रहीं जिन्होंने संघर्ष किया। हेनरी ने 33 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 56 रनों की अर्द्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी यह मेहनत बेकार गई। दिल्ली की टीम 19 ओवरों में 145 रन पर ऑलआउट हो गई। अन्य बल्लेबाजों में लिजेल ली ने 10, शेफाली वर्मा ने 8, लॉरा वुलफार्ट ने 9, जेमिमा रोड्रिग्स ने 1, मारिजैन कैप ने 10, निकी प्रसाद ने 12, स्नेह राणा ने 11, मिन्नु मणि ने 7 और श्री चरणी ने नाबाद 10 रन बनाए। वहीं, नंदनी शर्मा खाता भी नहीं खोल सकीं।