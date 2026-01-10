मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, एलिस पेरी को पछाड़कर बनी WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। इस फेहरिस्त में उन्होंने एलिस पेरी को पछाड़ दिया है। मेग लैनिंग ने साल 2023 से अब तक डब्ल्यूपीएल में कुल 28 मैच खेले हैं, जिसमें 39.28 की औसत के साथ 982 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, एलिस पेरी ने 25 मुकाबलों में 64.80 की औसत के साथ 972 रन जुटाए। इस लिस्ट में नेट साइवर ब्रंट शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 30 मुकाबलों में 8 अर्धशतकों की मदद से 1,031 रन जुटाए हैं।