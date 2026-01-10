10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, एलिस पेरी को पछाड़कर बनी WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

साइवर-ब्रंट टूर्नामेंट में 1,000+ रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिसका श्रेय उनके शानदार 2025 के कैंपेन को जाता है, जिसमें उन्होंने इतिहास रचा था। इंग्लैंड की कप्तान मुंबई इंडियंस के विजयी डब्ल्यूपीएल 2025 कैंपेन के दौरान एक ही सीजन में 500+ रन बनाने वाली पहली और एकमात्र क्रिकेटर बनीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 10, 2026

यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग (Photo - Cricket Australia/X)

यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। इस फेहरिस्त में उन्होंने एलिस पेरी को पछाड़ दिया है। मेग लैनिंग ने साल 2023 से अब तक डब्ल्यूपीएल में कुल 28 मैच खेले हैं, जिसमें 39.28 की औसत के साथ 982 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, एलिस पेरी ने 25 मुकाबलों में 64.80 की औसत के साथ 972 रन जुटाए। इस लिस्ट में नेट साइवर ब्रंट शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 30 मुकाबलों में 8 अर्धशतकों की मदद से 1,031 रन जुटाए हैं।

साइवर-ब्रंट टूर्नामेंट में 1,000+ रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिसका श्रेय उनके शानदार 2025 के कैंपेन को जाता है, जिसमें उन्होंने इतिहास रचा था। इंग्लैंड की कप्तान मुंबई इंडियंस के विजयी डब्ल्यूपीएल 2025 कैंपेन के दौरान एक ही सीजन में 500+ रन बनाने वाली पहली और एकमात्र क्रिकेटर बनीं।

शनिवार को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए डब्ल्यूपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने कप्तान एश्ले गार्डनर की अर्धशतकीय पारी के दम पर 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए। एश्ले गार्डनर ने 41 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अनुष्का शर्मा ने 44 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, सोफी डिवाइन ने 38 रन जुटाए।

इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 197 रन ही बना सकी। इस टीम के लिए फोएबे लिचफील्ड ने सर्वाधिक 78 रन बनाए, जबकि कप्तान मेग लैनिंग ने 30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

यह डब्ल्यूपीएल इतिहास का ऐसा तीसरा मुकाबला रहा, जिसमें 400 से अधिक रन बने। दोनों टीमों ने मिलकर 404 रन जुटाए। इससे पहले साल 2025 में आरसीबी और यूपी वॉरियर्स की टीम ने 438 रन जोड़े थे। साल 2025 में गुजरात जायंट्स और आरसीबी के बीच वडोदरा में खेले गए मुकाबले में कुल 403 रन बने थे।

ये भी पढ़ें

WPL 2026: अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर ने मार – मार के किया गुजारत के गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिये 100 रन
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

WPL 2026

Updated on:

10 Jan 2026 07:34 pm

Published on:

10 Jan 2026 07:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, एलिस पेरी को पछाड़कर बनी WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026

WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलता है विराट कोहली का बल्ला, रोहित शर्मा भी कम नहीं, देखें दोनों का रिकॉर्ड

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026
क्रिकेट

WPL 2026: अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर ने मार – मार के किया गुजारत के गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिये 100 रन

क्रिकेट

शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर तोड़ी चुप्पी, कहा – मुझसे कोई छीन नहीं सकता…

Robin Uthappa on Shubman Gill Selection
क्रिकेट

विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे से पहले ट्रेनिश सेशन का VIDEO वायरल

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.