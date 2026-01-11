IND vs NZ: पहले वनडे से ऐन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, नेट प्रैक्टिस के दौरान लगी गंभीर चोट। (File Photo - ANI)
IND vs NZ ODI Series 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज रविवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर आई है। स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मांसपेशियों में खिंचाव (साइड स्ट्रेन) के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को वड़ोदरा के बीसीए 'बी' मैदान पर एक लंबे बल्लेबाजी सत्र के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए। थ्रोडाउन विशेषज्ञ की एक गेंद उनके कमर के ठीक ऊपर पसलियों पर जा लगी। चोट लगते ही पंत काफी दर्द में दिखे और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इस दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर और सहयोगी स्टाफ ने उनकी स्थिति का जायजा लिया।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पंत को दाहिनी ओर के हिस्से में खिंचाव के साथ 'इंटरनल ऑब्लिक मसल टियर' (आंतरिक मांसपेशियों का फटना) पाया गया है। इस गंभीर चोट के चलते डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके कारण वे आगामी सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।
28 वर्षीय ऋषभ पंत के लिए यह चोट एक बड़ा सेटबैक है। हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी (2025-26) में दिल्ली का नेतृत्व करते हुए सर्विसेज और रेलवे के खिलाफ दो शानदार अर्द्धशतक लगाए थे। इससे पहले वे पैर के अंगूठे के फ्रैक्चर (जो उन्हें मैनचेस्टर टेस्ट में हुआ था) से उबरकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लौटे थे।
भारतीय वनडे टीम में फिलहाल 'केएल राहुल' नियमित विकेटकीपर के तौर पर मौजूद हैं। हालांकि, ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद चयनकर्ता जल्द ही उनके विकल्प के तौर पर किसी अन्य खिलाड़ी के नाम की घोषणा करेंगे। ऋषभ पंत ने अपना आखिरी वनडे जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम का हिस्सा भी थे, हालांकि उन्हें वहां खेलने का मौका नहीं मिला था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग