11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ: पहले वनडे से ऐन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आगाज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। जानें वड़ोदरा में प्रैक्टिस के दौरान कैसे लगी यह चोट और अब कौन होगा उनका रिप्लेसमेंट।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 11, 2026

Team india

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, नेट प्रैक्टिस के दौरान लगी गंभीर चोट। (File Photo - ANI)

IND vs NZ ODI Series 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज रविवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर आई है। स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मांसपेशियों में खिंचाव (साइड स्ट्रेन) के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को वड़ोदरा के बीसीए 'बी' मैदान पर एक लंबे बल्लेबाजी सत्र के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए। थ्रोडाउन विशेषज्ञ की एक गेंद उनके कमर के ठीक ऊपर पसलियों पर जा लगी। चोट लगते ही पंत काफी दर्द में दिखे और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इस दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर और सहयोगी स्टाफ ने उनकी स्थिति का जायजा लिया।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पंत को दाहिनी ओर के हिस्से में खिंचाव के साथ 'इंटरनल ऑब्लिक मसल टियर' (आंतरिक मांसपेशियों का फटना) पाया गया है। इस गंभीर चोट के चलते डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके कारण वे आगामी सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

28 वर्षीय ऋषभ पंत के लिए यह चोट एक बड़ा सेटबैक है। हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी (2025-26) में दिल्ली का नेतृत्व करते हुए सर्विसेज और रेलवे के खिलाफ दो शानदार अर्द्धशतक लगाए थे। इससे पहले वे पैर के अंगूठे के फ्रैक्चर (जो उन्हें मैनचेस्टर टेस्ट में हुआ था) से उबरकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लौटे थे।

कौन होगा रिप्लेसमेंट?

भारतीय वनडे टीम में फिलहाल 'केएल राहुल' नियमित विकेटकीपर के तौर पर मौजूद हैं। हालांकि, ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद चयनकर्ता जल्द ही उनके विकल्प के तौर पर किसी अन्य खिलाड़ी के नाम की घोषणा करेंगे। ऋषभ पंत ने अपना आखिरी वनडे जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम का हिस्सा भी थे, हालांकि उन्हें वहां खेलने का मौका नहीं मिला था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Published on:

11 Jan 2026 12:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: पहले वनडे से ऐन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

MI vs DC, WPL 2026: मुंबई का जोरदार ‘कमबैक’, हरमनप्रीत और नैट-साइवर के तूफान में उड़ी दिल्ली

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, एलिस पेरी को पछाड़कर बनी WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

क्रिकेट

WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलता है विराट कोहली का बल्ला, रोहित शर्मा भी कम नहीं, देखें दोनों का रिकॉर्ड

Rohit Sharma and Virat Kohli Matches in 2026
क्रिकेट

WPL 2026: अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर ने मार – मार के किया गुजारत के गेंदबाजों का बुरा हाल, मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिये 100 रन

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.