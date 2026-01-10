WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

फीबी लिचफील्ड का ताबड़तोड़ अर्धशतक (Photo - WPL offocoal Site)
Gujarat Giants vs UP Warriorz, WPL 2026: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का दूसरा मुक़ाबला गुजरात जाएंट्स (GG) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच खेला गया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा गए इस मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हार का सामना करना पड़ा है।
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात जायंट्स ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। बेथ मूनी ने सोफी डिवाइन के साथ 4.2 ओवरों में 41 रन की साझेदारी की। मूनी 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि डिवाइन ने 20 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।
गुजरात जायंट्स की टीम 55 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अनुष्का शर्मा और कप्तान एश्ले गार्डनर ने तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 103 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 158 के स्कोर तक पहुंचा दिया। अनुष्का 30 गेंदों में 7 चौकों के साथ 44 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि गार्डनर ने 41 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। इनके अलावा, जॉर्जिया वेयरहैम ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।
विपक्षी खेमे से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि शिखा पांडे और डिएंड्रा डॉटिन ने 1-1 विकेट निकाला। इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 197 रन बनाए। फोएबे लिचफील्ड और मेग लैनिंग ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की।
कप्तान लैनिंग 30 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि लिचफील्ड ने 78 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, श्वेता सेहरावत ने 25 रन और आशा शोभना ने नाबाद 27 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं। विपक्षी खेमे से रेणुका ठाकुर, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहैम ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि एश्ले गार्डनर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 1-1 विकेट निकाला।
