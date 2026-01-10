10 जनवरी 2026,

WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एश्ले गार्डनर और अनुष्का शर्मा की शतकीय साझेदारी की मदद से 20 ओवर में चार विकेट पर 207 रन बनाए थे। जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 197 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 10, 2026

फीबी लिचफील्ड का ताबड़तोड़ अर्धशतक (Photo - WPL offocoal Site)

Gujarat Giants vs UP Warriorz, WPL 2026: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का दूसरा मुक़ाबला गुजरात जाएंट्स (GG) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच खेला गया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा गए इस मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हार का सामना करना पड़ा है।

गुजरात जायंट्स की बल्लेबाजी

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात जायंट्स ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। बेथ मूनी ने सोफी डिवाइन के साथ 4.2 ओवरों में 41 रन की साझेदारी की। मूनी 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि डिवाइन ने 20 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

अनुष्का शर्मा और एश्ले गार्डनर की बेहतरीन पारी

गुजरात जायंट्स की टीम 55 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अनुष्का शर्मा और कप्तान एश्ले गार्डनर ने तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 103 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 158 के स्कोर तक पहुंचा दिया। अनुष्का 30 गेंदों में 7 चौकों के साथ 44 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि गार्डनर ने 41 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। इनके अलावा, जॉर्जिया वेयरहैम ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

फोएबे लिचफील्ड और मेग लैनिंग की साझेदारी

विपक्षी खेमे से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि शिखा पांडे और डिएंड्रा डॉटिन ने 1-1 विकेट निकाला। इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 197 रन बनाए। फोएबे लिचफील्ड और मेग लैनिंग ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की।

फोएबे लिचफील्ड का तूफानी अर्धशतक

कप्तान लैनिंग 30 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि लिचफील्ड ने 78 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, श्वेता सेहरावत ने 25 रन और आशा शोभना ने नाबाद 27 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं। विपक्षी खेमे से रेणुका ठाकुर, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहैम ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि एश्ले गार्डनर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 1-1 विकेट निकाला।

