WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

गुजरात जायंट्स की टीम 55 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अनुष्का शर्मा और कप्तान एश्ले गार्डनर ने तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 103 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 158 के स्कोर तक पहुंचा दिया। अनुष्का 30 गेंदों में 7 चौकों के साथ 44 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि गार्डनर ने 41 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। इनके अलावा, जॉर्जिया वेयरहैम ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।