ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज का पहला मुक़ाबला पर्थ में खेला जाएगा (photo - Cricket Australia/x)
Australia vs England 1st test Playing 11: एशेज सीरीज का पहला मुक़ाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 7.30 बजे शुरू होगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस और धाकड़ तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड नहीं खेल रहे है। दोनों चोट के चलते बाहर हैं। वहीं दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहे हैं।
कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। वहीं तस्मानिया के ओपनर जेक वेदराल्ड को उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट तीसरे पेसर के रूप में डेब्यू करेंगे। यह चार साल में पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया किसी टेस्ट में दो डेब्यूटेंट को एक साथ मौका देगा।
वेदराल्ड की आक्रामक बल्लेबाज ख्वाजा की शांत शैली के साथ अच्छा तालमेल बिठाएगी, जबकि डॉगेट अपनी गति और स्विंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार हैं। मार्नस लाबुशेन तीसरे नंबर पर बतौर बल्लेबाज वापसी करेंगे। मैच की पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ ने कहा, "जब मार्नस तीसरे नंबर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी करते हैं, तो वह हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट टीम बनाते हैं। हम उन्हें टीम से बाहर नहीं रख सकते थे।"
कप्तान स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे, वहीं ट्रैविस हेड और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन मिडिल ऑर्डर की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। ग्रीन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। ऐसे में उनकी वापसी से टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में मजबूती मिलेगी। एलेक्स कैरी बतौर विकेट कीपर खेल रहे हैं। तेज गेंदबाजी की ज़िम्मेदारी मिशेल स्टार्क, ब्रेंडन डॉगेट और स्कॉट बोलैंड के कांधों पर है। वहीं नाथन लियोन स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे।
स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड।
बेन स्टोक्स (कप्तान), जैक क्रॉउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, शोएब बशीर।
