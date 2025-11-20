गौतम गंभीर को गुवाहाटी टेस्ट में ये गलती पड़ सकती भारी, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने दी वार्निंग

India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता टेस्‍ट में हार के बाद टीम इंडिया की कई कमजोरियां सामने आई हैं, जिन्‍हें दूसरे टेस्‍ट से पहले सुधारना जरूरी है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सही विकल्प नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि इस स्‍थान के लिए एक विशेषज्ञ बल्‍लेबाज को होना चाहिए।