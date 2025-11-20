गौतम गंभीर को गुवाहाटी टेस्ट में ये गलती पड़ सकती भारी, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने दी वार्निंग

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs South Africa 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया की कई कमजोरियां सामने आई हैं, जिन्हें दूसरे टेस्ट से पहले सुधारना जरूरी है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सही विकल्प नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थान के लिए एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को होना चाहिए।
बता दें स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में तीसरे नंबर पर उतरते हुए बल्ले से 29 और सिर्फ एक ओवर ही गेंदबाजी की। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 31 रन बनाए, लेकिन एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं की। इस मैच में भारत 30 रनों से हार गया और दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी टेस्ट में तेज और उछाल वाली पिच मिलने वाली है।
पूर्व क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि वाशिंगटन सुंदर के लिए यह एक बेहतरीन समय रहा है। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा क्रिकेटर है और वह अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि लंबे समय में सभी परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 पर उसकी जगह नहीं बनेगी।
उन्होंने कहा कि आपके शीर्ष पांच बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज, नंबर-3, नंबर-4 और नंबर-5 विशेषज्ञ होने चाहिए, जो हर जगह इन भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। गांगुली ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में भारत के नंबर-3 के खिलाड़ी हैं। गौतम गंभीर को इस पर गौर करने की जरूरत है।
ज्ञात हो कि भारत के इंग्लैंड दौरे और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में साई सुदर्शन और करुण नायर भारत के लिए नंबर-3 पर खेले थे।
