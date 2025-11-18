Patrika LogoSwitch to English

Ashes 2025-26: बार – बार बदलेगा एशेज सीरीज के मैचों का समय, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

भारत में एशेज 2025-26 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 18, 2025

AUS vs ENG: भारत में एशेज 2025-26 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग (photo - EspnCricInfo)

Australia vs England, Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली पांच मैचों की एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड की कोशिश 2010-11 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली एशेज सीरीज जीतने की होगी.। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए ट्रॉफी को अपने पास ही रखने की होगी।

AUS vs ENG: ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 345 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 142 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 110 मैचों में जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 41.15 का है। बात अगर इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया में एशेज रिकॉर्ड की करें तो इंग्लैंड ने 172 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 56 में जीत मिली है जबकि 90 में उसे हार मिली है।

AUS vs ENG: भारत में एशेज 2025-26 मैचों का सीधा प्रसारण कहां देखें?

भारत में एशेज 2025-26 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

AUS vs ENG: भारत में एशेज 2025-26 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

एशेज 2025-26 की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

तारीखमैचस्थानटीमेंसमय (IST)
शुक्रवार, 21 नवम्बर 2025पहला टेस्टपर्थ स्टेडियम, पर्थऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडसुबह 8:00 बजे
गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025दूसरा टेस्टद गाबा, ब्रिस्बेनऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडसुबह 9:30 बजे
बुधवार, 17 दिसम्बर 2025तीसरा टेस्टएडिलेड ओवल, एडिलेडऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडसुबह 5:30 बजे
शुक्रवार, 26 दिसम्बर 2025चौथा टेस्टमेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्नऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडसुबह 5:30 बजे
रविवार, 4 जनवरी 2026पाँचवाँ टेस्टसिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनीऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडसुबह 5:30 बजे

एशेज सीरीज के लिए दोनों टीमें के स्क्वाड -

ऑस्ट्रेलिया (पहला टेस्ट): स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

इंग्लैंड: बेन स्टोक्स (कप्तान), हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टोंग, मार्क वुड।

Published on:

18 Nov 2025 02:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ashes 2025-26: बार – बार बदलेगा एशेज सीरीज के मैचों का समय, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

