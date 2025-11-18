Ashes 2025-26: बार – बार बदलेगा एशेज सीरीज के मैचों का समय, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

Australia vs England, Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली पांच मैचों की एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ क्रिकेट मैदान में खेला जाएगा। बेन स्टोक्स की अगुवाई में इंग्लैंड की कोशिश 2010-11 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली एशेज सीरीज जीतने की होगी.। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए ट्रॉफी को अपने पास ही रखने की होगी।