Ashes 2025: सीन एबॉट बाहर, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, यह तेज गेंदबाज हुआ फिट, खेलेगा पहला टेस्ट

न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर शेफील्ड शील्ड मुकाबले के तीसरे दिन लंच के बाद तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और सीन एबॉट मैदान पर नहीं लौटे। जोश हेजलवुड ने एससीजी पर तीसरे दिन स्टीव स्मिथ को बताया कि उन्हें दाहिनी हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। स्मिथ ने ड्रेसिंग रूम चले जाने को कहा। सीन एबॉट ने भी बाएं हैमस्ट्रिंग में दर्द की शिकायत करते हुए मैदान छोड़ दिया। दोनों को स्कैन के लिए भेजा गया, जहां हेजलवुड को पर्थ में एशेज के पहले टेस्ट के लिए फिट घोषित कर दिया गया, लेकिन एबॉट बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं।