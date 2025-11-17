Ashes: जब एक ही पारी में बने थे 900 से ज्यादा रन, इंग्लैंड ने पारी और 579 रन से दर्ज की थी जीत

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी। इस पारी में बिल ब्राउन ने 69 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से बिल बोवेस ने 5 विकेट निकाले। इंग्लैंड के पास पहली पारी के आधार पर 702 रन की बढ़त थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम फॉलोऑन खेलने को मजबूत हुई और दूसरी पारी में महज 123 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से इस पारी में केन फार्नेस ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि बिल बोवेस और हेडली वेरिटी ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं। इंग्लैंड ने मुकाबला पारी और 579 रन से अपने नाम किया।