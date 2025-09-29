Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: भारतीय टीम को नहीं मिली ट्रॉफी! पर इस खिलाड़ी को मिली SUV कार, जानें क्या है वजह

भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया और न ही ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से विजेता ट्रॉफी या अवॉर्ड स्वीकार किया। पाकिस्तान को उप-विजेता के रूप में $75,000 (लगभग 67 लाख रुपये) और मेडल प्राप्त हुए।

3 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 29, 2025

भारत ने पाकिस्तान को हरा 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता (Photo - EspnCricInfo)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है। इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के मुखिया पाकिस्तानी मूल के मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया और खिताब नहीं लिया। इसी वजह से पुरस्कार वितरण समारोह लगभग 1 घंटे बाद शुरू हुआ।

प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा ने कहा, "दबाव था। वे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। वे गति में बदलाव कर रहे थे। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था। सैमसन की शानदार पारी। दुबे ने दबाव में जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह देश के लिए मददगार और महत्वपूर्ण थी। हमने हर स्थिति के लिए तैयारी की है। आपको लचीला होना चाहिए। मैं किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार था। मैं अपने खेल पर ध्यान दे रहा था। धीमी विकेट के लिए मैंने गौती सर से बात की थी और कड़ी मेहनत की थी। यह मेरे जीवन की सबसे खास पारियों में से एक है। यह सभी भारतीयों के लिए है।"

प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा ने कहा, "कार मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। विश्व कप जीतने के बाद इस टीम में जगह बनाना किसी भी सलामी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। मैंने अपने खेल पर बहुत मेहनत की और आपको कोच और कप्तान का सहयोग चाहिए होता है, मुझे टूर्नामेंट की शुरुआत से ही यह मिल रहा था। अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती है, तो मेरी टीम जीतेगी। कभी-कभी आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। मेरी योजना थी कि अगर मुझे पावरप्ले में स्पिनर मिल गए, तो मैं पावरप्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई भी बेहतरीन तेज गेंदबाज़ हो, मैं पहली गेंद से ही शुरुआत करूंगा।"

एशिया कप 2025 अवॉर्ड लिस्ट:

  • विजेता टीम: भारत (ट्रॉफी और अवॉर्ड लेने से मना किया)
  • उप-विजेता टीम: पाकिस्तान (मेडल और $75,000, लगभग 67 लाख रुपये)
  • प्लेयर ऑफ द मैच: तिलक वर्मा (लगभग 5 लाख रुपये, ट्रॉफी)
  • वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: कुलदीप यादव ($15,000, लगभग 13 लाख रुपये)
  • प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: अभिषेक शर्मा ($15,000, लगभग 13 लाख रुपये, SUV कार, ट्रॉफी)
  • गेमचेंजर ऑफ द मैच: शिवम दुबे (3 लाख 10 हजार रुपये, ट्रॉफी)
  • सुपर सिक्सर ऑफ द मैच: तिलक वर्मा (लगभग 3 लाख रुपये)

147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 और शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर भारत को 5 विकेट से जीत दिला दी। सैमसन 21 गेंद पर 24 और शिवम दुबे 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा 53 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके साथ रिंकू सिंह 1 गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे। विजयी चौका रिंकू के बल्ले से निकला। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता।

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई।

भारत के लिए कुलदीप यादव ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की। कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

29 Sept 2025 08:05 am

Published on:

29 Sept 2025 08:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: भारतीय टीम को नहीं मिली ट्रॉफी! पर इस खिलाड़ी को मिली SUV कार, जानें क्या है वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप 2025

सूर्यकुमार यादव ने चैंपियन बनने के बाद जीता सभी का दिल, पूरे एशिया कप की फीस भारतीय सेना को दी दान

Suryakumar Yadav donates fees to Indian Army
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह ने दिया हारिस रऊफ को ‘प्लेन क्रैश’ सेल‍िब्रेशन का जवाब, क्लीन बोल्ड मारने के बाद किया यह इशारा, देखें Video

क्रिकेट

IND vs PAK Final: इस हार को निगलना मुश्किल… एशिया कप के फाइनल में भारत से हारने के बाद ‘रोने’ लगा पाकिस्तान का कप्तान

IND vs PAK Final Highlights
क्रिकेट

पाकिस्तान को लगातार तीन बार हराने पर खुश हुआ BCCI, भारतीय खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, दिया करोड़ों रुपये का इनाम

क्रिकेट

IND vs PAK: पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन बना यह दिग्गज खिलाड़ी, इन गलतियों की वजह से हारा जीता हुआ मैच

Haris Rauf
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.