एशिया कप 2025: तंजीद के अर्धशतक से बांग्लादेश की शानदार जीत, अफगानिस्तान को 8 रनों से हराया

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के मुकाबले में मंगलवार को शेख जायद स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान 20 ओवरों में पूरे 10 विकेट खोकर 146 रन ही बना सका। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सुपर-4 की दौड़ में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत धीमी रही, लेकिन युवा ओपनर तंजीद हसन ने कमान संभाली। तंजीद ने 31 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान लिटन दास ने मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान की, जबकि सैफ हसन ने 28 गेंदों पर 30 रनों का योगदान दिया। हालांकि, अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के स्पिनरों ने कसी। कप्तान राशिद खान ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं नूर अहमद ने भी 2/23 के शानदार आंकड़े के साथ बांग्लादेश को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश के 5 विकेट में से दो-दो राशिद और नूर ने झटके, लेकिन तंजीद की पारी ने लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बनाया।
155 रनों का लक्ष्य का पीछे करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 35 रन बनाए, लेकिन नासुम अहमद ने पहले ही ओवर में विकेट मेडन लेकर सेदीकुल्लाह अतल को आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान और गुलबदीन नैब भी जल्दी आउट हो गए। रिशाद हुसैन ने गुरबाज को आउट कर बांग्लादेश को मजबूत पकड़ दी। मध्यक्रम में मोहम्मद नबी (20 रन) और आजमतुल्लाह ओमरजई (30 रन) ने कुछ हद तक संघर्ष किया, लेकिन अंतिम ओवरों में मुस्तफिजुर रहमान ने कमाल कर दिया। मुस्तफिजुर ने 3 विकेट लिए, जिसमें नबी का महत्वपूर्ण विकेट शामिल था। अफगानिस्तान के अंतिम विकेट रन-आउट और दबाव में गिरे। नूरुल हसन और जाकर अली की विकेटकीपिंग ने भी रन बचाए।
इस जीत से बांग्लादेश के 4 अंक हो गए और नेट रन रेट सुधरा। अब उनकी नजरें श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच पर हैं। अगर अफगानिस्तान हारता है, तो बांग्लादेश सुपर-4 में पहुंच सकता है। कप्तान लिटन दास ने कहा, टीम ने प्लान पर अमल किया। तंजीद की पारी और गेंदबाजों का दबाव निर्णायक रहा। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने हार स्वीकारते हुए कहा, शुरुआती विकेट हमें तोड़ गए, लेकिन हम सुधार करेंगे।