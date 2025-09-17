एशिया कप 2025: तंजीद के अर्धशतक से बांग्लादेश की शानदार जीत, अफगानिस्तान को 8 रनों से हराया

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत धीमी रही, लेकिन युवा ओपनर तंजीद हसन ने कमान संभाली। तंजीद ने 31 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान लिटन दास ने मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान की, जबकि सैफ हसन ने 28 गेंदों पर 30 रनों का योगदान दिया। हालांकि, अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के स्पिनरों ने कसी। कप्तान राशिद खान ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं नूर अहमद ने भी 2/23 के शानदार आंकड़े के साथ बांग्लादेश को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश के 5 विकेट में से दो-दो राशिद और नूर ने झटके, लेकिन तंजीद की पारी ने लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बनाया।