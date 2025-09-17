Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025: तंजीद के अर्धशतक से बांग्लादेश की शानदार जीत, अफगानिस्तान को 8 रनों से हराया

एशिया कप 2025 में मंगलवार को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराकर टूर्नामेंट में खुद को जिंदा रखा है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 17, 2025

बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराया photo-IANS

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के मुकाबले में मंगलवार को शेख जायद स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान 20 ओवरों में पूरे 10 विकेट खोकर 146 रन ही बना सका। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सुपर-4 की दौड़ में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं।

तंजीद की शानदार पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत धीमी रही, लेकिन युवा ओपनर तंजीद हसन ने कमान संभाली। तंजीद ने 31 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान लिटन दास ने मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान की, जबकि सैफ हसन ने 28 गेंदों पर 30 रनों का योगदान दिया। हालांकि, अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के स्पिनरों ने कसी। कप्तान राशिद खान ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं नूर अहमद ने भी 2/23 के शानदार आंकड़े के साथ बांग्लादेश को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश के 5 विकेट में से दो-दो राशिद और नूर ने झटके, लेकिन तंजीद की पारी ने लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बनाया।

मुस्तफिजुर की घातक गेंदबाजी

155 रनों का लक्ष्य का पीछे करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 35 रन बनाए, लेकिन नासुम अहमद ने पहले ही ओवर में विकेट मेडन लेकर सेदीकुल्लाह अतल को आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान और गुलबदीन नैब भी जल्दी आउट हो गए। रिशाद हुसैन ने गुरबाज को आउट कर बांग्लादेश को मजबूत पकड़ दी। मध्यक्रम में मोहम्मद नबी (20 रन) और आजमतुल्लाह ओमरजई (30 रन) ने कुछ हद तक संघर्ष किया, लेकिन अंतिम ओवरों में मुस्तफिजुर रहमान ने कमाल कर दिया। मुस्तफिजुर ने 3 विकेट लिए, जिसमें नबी का महत्वपूर्ण विकेट शामिल था। अफगानिस्तान के अंतिम विकेट रन-आउट और दबाव में गिरे। नूरुल हसन और जाकर अली की विकेटकीपिंग ने भी रन बचाए।

सुपर-4 की जंग तेज

इस जीत से बांग्लादेश के 4 अंक हो गए और नेट रन रेट सुधरा। अब उनकी नजरें श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच पर हैं। अगर अफगानिस्तान हारता है, तो बांग्लादेश सुपर-4 में पहुंच सकता है। कप्तान लिटन दास ने कहा, टीम ने प्लान पर अमल किया। तंजीद की पारी और गेंदबाजों का दबाव निर्णायक रहा। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने हार स्वीकारते हुए कहा, शुरुआती विकेट हमें तोड़ गए, लेकिन हम सुधार करेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 12:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025: तंजीद के अर्धशतक से बांग्लादेश की शानदार जीत, अफगानिस्तान को 8 रनों से हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.