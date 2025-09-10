Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: दुबई में टीम इंडिया का नहीं है शानदार रिकॉर्ड, अब तक 9 में से इतने मुकाबलों में मिली है हार

भारत ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ दो ही देश उसे शिकस्त दे सके। इन दोनों मुकाबलों को टीम इंडिया ने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गंवाया था।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

Suryakumar yadav Asia Cup dubai pitch
अभ्यास के दौरान सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाना है। टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उसका रिकॉर्ड फैंस को चिंता में डालता नजर आता है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है। भारतीय टीम ने साल 2021 से अब तक यहां सिर्फ 9 मुकाबले खेले, जिसमें 5 जीते, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

दुबई में जीत के साथ आगाज

टीम इंडिया ने टी20 इतिहास में यूएई के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला, जिसमें नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने इस मैदान पर 24 अक्टूबर 2021 को पहला टी20 मैच खेला था, जिसमें पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से शिकस्त झेली। 31 अक्टूबर को टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 5 नवंबर को दुबई के मैदान पर अपना पहला टी20 मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीता। 8 नवंबर को नामीबिया को 9 विकेट से हराया।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने अचानक लिया संन्यास, कुछ देर में शुरू होने वाला है एशिया कप
क्रिकेट
Usman Shinwari Retirement

भारत ने दर्ज की थी 101 रनों से जीत

28 अगस्त 2022 को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराते हुए पिछली हार का बदला लिया। 31 अगस्त को उसने हांगकांग के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की। 4 सितंबर 2022 को पाकिस्तान के हाथों पांच विकेट से मुकाबला गंवाने के बाद 6 सितंबर को टीम इंडिया एक बार फिर इस मैदान पर 6 विकेट से मुकाबला गंवा बैठी। इस बार उसके सामने श्रीलंकाई टीम थी। 8 सितंबर 2022 को भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की। यह मुकाबला एशिया कप में ही खेला गया था।

भारत ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ दो ही देश उसे शिकस्त दे सके। इन दोनों मुकाबलों को टीम इंडिया ने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गंवाया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

10 Sept 2025 03:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: दुबई में टीम इंडिया का नहीं है शानदार रिकॉर्ड, अब तक 9 में से इतने मुकाबलों में मिली है हार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.