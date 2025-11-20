भारत समेत ये चार टीमें पहुंची एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में, पढ़ें कब, कहां और कैसे देखें मैच

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)
Asia Cup Rising Stars 2025 Semi-Finals Schedule, Live Streaming: दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट अब अपने अंतिम चरण पर है। टूर्नामेंट अब नॉकआउट चरण में प्रवेश कर चुका है और कड़े मुकाबलों के बाद चार टीम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई है। पहले सेमीफ़ाइनल में इंडिया ए का मुक़ाबला बांग्लादेश ए से होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा। आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे इन हाईवोल्टेज मुकाबलों को देख सकते हैं।
Asia Cup Rising Stars 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में कब खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुक़ाबला?
भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला शुक्रवार यानि 21 नवंबर को खेला जाएगा।
Asia Cup Rising Stars 2025: कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुक़ाबला?
भारत और बांग्लादेश के बीच यह सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
Asia Cup Rising Stars 2025: कब शुरू होगा भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुक़ाबला?
भारत और बांग्लादेश का यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 2.30 बजे होगा।
Asia Cup Rising Stars 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे हैं एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
Asia Cup Rising Stars 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग