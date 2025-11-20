भारत समेत ये चार टीमें पहुंची एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में, पढ़ें कब, कहां और कैसे देखें मैच

Asia Cup Rising Stars 2025 Semi-Finals Schedule, Live Streaming: दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट अब अपने अंतिम चरण पर है। टूर्नामेंट अब नॉकआउट चरण में प्रवेश कर चुका है और कड़े मुकाबलों के बाद चार टीम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई है। पहले सेमीफ़ाइनल में इंडिया ए का मुक़ाबला बांग्लादेश ए से होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा। आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे इन हाईवोल्टेज मुकाबलों को देख सकते हैं।