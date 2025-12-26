‘डर की वजह से टीम इंडिया हार गई थी 2022 टी20 वर्ल्डकप’, इस दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन उस सेमीफाइनल में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उस अहम मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के नजरिए में आए बदलाव को लेकर कहा, “जब भी भारत वर्ल्ड कप में आता है, तो उससे जीतने की उम्मीद हमेशा रहती है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल को एक शानदार मैच के तौर पर देखा जा रहा था। भारत की बैटिंग के लगभग 10 ओवर बाद जो हुआ, मुझे याद है कि मैंने कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर की ओर मुड़कर पूछा था कि ये है बहादुरी, ये हिम्मत, ये है निडर खेलने का स्टाइल, जिसके साथ भारत ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में टूर्नामेंट में खेला था, वह कहां चला गया?”