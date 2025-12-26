26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘डर की वजह से टीम इंडिया हार गई थी 2022 टी20 वर्ल्डकप’, इस दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। उस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल से पहले कोई मैच नहीं गंवाया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 26, 2025

ENG vs IND

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो- IANS)

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्डकप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार गई थी। इस मुकाबले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्डकप विजेता कप्तान एरोन फिंच ने अपने बयान से सनसनी मचा दी है। उनका मानना है कि टीम इंडिया उस मुकाबले में इतनी डरी हुई थी कि खुलकर खेलना ही भूल गई। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 16 ओवर में 170 रन बनाकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। हार के बाद टीम इंडिया का सफर समाप्त हो गया।

फिंच ने जियोस्टार पर ‘राइज ऑफ चैंपियंस’ सीरीज के दूसरे एपिसोड में कहा, “भारतीय टीम उस सेमीफाइनल को हारने से इतना डरी हुई थी कि उन्होंने खुद को खुलकर खेलने नहीं दिया। जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो आप निराश होते हैं। लेकिन जब चीजे हापके हाथ में होती हैं, तो आप योजना बनाते हैं। आप चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, छोटे-छोटे टारगेट सेट करते हैं।”

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन उस सेमीफाइनल में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उस अहम मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के नजरिए में आए बदलाव को लेकर कहा, “जब भी भारत वर्ल्ड कप में आता है, तो उससे जीतने की उम्मीद हमेशा रहती है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल को एक शानदार मैच के तौर पर देखा जा रहा था। भारत की बैटिंग के लगभग 10 ओवर बाद जो हुआ, मुझे याद है कि मैंने कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर की ओर मुड़कर पूछा था कि ये है बहादुरी, ये हिम्मत, ये है निडर खेलने का स्टाइल, जिसके साथ भारत ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में टूर्नामेंट में खेला था, वह कहां चला गया?”

हरभजन सिंह ने बताई हार की वजह

फिंच ने टीम के नए नजरिए के बारे में बात करते हुए कहा, “बदलाव हमेशा बुरी चीज नहीं होती। कई बार सिर्फ एक नई आवाज, चाहे वह कप्तान हो या कोच, बाकी ग्रुप के लिए सच में फायदेमंद हो सकती है।” हालांकि हरभजन सिंह ने सेमीफाइनल में हार का कारण टीम की एकाग्रता पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को बताया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह एक बड़ा सेमीफाइनल खेलने का दबाव था। जीतने की उम्मीद ने टीम का फोकस बदल दिया। उन्हें भटका दिया, और इसी वजह से हम उस मैच में पीछे रह गए।”

10 नवंबर 2022 को एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इस पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 27 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 50 रन की पारी खेली। इनके अलावा हार्दिक पंड्या ने 33 गेंदों में 63 रन जुटाए।

इसके जवाब में इंग्लैंड ने महज 16 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान जोस बटलर ने 49 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेली, जबकि एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86 रन बनाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

26 Dec 2025 09:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘डर की वजह से टीम इंडिया हार गई थी 2022 टी20 वर्ल्डकप’, इस दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT 2025-26 के दूसरे राउंड में लगे 14 शतक, रिंकू सिंह-करुण नायर ने मचाया गदर, इन टीमों को मिली जीत

Rinku Singh
क्रिकेट

दिल्ली-मुंबई सहित 10 टीमों ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, इन टीमों का नहीं खुला खाता, देखें अंक तालिका

Rohit Sharma
क्रिकेट

VHT 2025-26: SMS स्टेडियम में बड़ा हादसा, मुंबई के स्टार क्रिकेटर को ग्राउंड से सीधे भेजा गया हॉस्पिटल

Angkrish Raghuvanshi Injured
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले ऋतुराज ने मचाया तहलका, 292 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, 18 ओवर में दिलाई टीम को जीत

Ruturaj Gaikwad
क्रिकेट

AUS vs ENG: स्टीव स्मिथ ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का ये बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में टेस्ट क्रिकेट में अब सिर्फ जो रूट रह गए आगे

Steve Smith
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.