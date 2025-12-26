‘डर की वजह से टीम इंडिया हार गई थी 2022 टी20 वर्ल्डकप’, इस दिग्गज के बयान ने मचाई सनसनी

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो- IANS)
भारतीय मेंस क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्डकप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार गई थी। इस मुकाबले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्डकप विजेता कप्तान एरोन फिंच ने अपने बयान से सनसनी मचा दी है। उनका मानना है कि टीम इंडिया उस मुकाबले में इतनी डरी हुई थी कि खुलकर खेलना ही भूल गई। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 16 ओवर में 170 रन बनाकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। हार के बाद टीम इंडिया का सफर समाप्त हो गया।
फिंच ने जियोस्टार पर ‘राइज ऑफ चैंपियंस’ सीरीज के दूसरे एपिसोड में कहा, “भारतीय टीम उस सेमीफाइनल को हारने से इतना डरी हुई थी कि उन्होंने खुद को खुलकर खेलने नहीं दिया। जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो आप निराश होते हैं। लेकिन जब चीजे हापके हाथ में होती हैं, तो आप योजना बनाते हैं। आप चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, छोटे-छोटे टारगेट सेट करते हैं।”
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन उस सेमीफाइनल में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उस अहम मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के नजरिए में आए बदलाव को लेकर कहा, “जब भी भारत वर्ल्ड कप में आता है, तो उससे जीतने की उम्मीद हमेशा रहती है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल को एक शानदार मैच के तौर पर देखा जा रहा था। भारत की बैटिंग के लगभग 10 ओवर बाद जो हुआ, मुझे याद है कि मैंने कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर की ओर मुड़कर पूछा था कि ये है बहादुरी, ये हिम्मत, ये है निडर खेलने का स्टाइल, जिसके साथ भारत ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में टूर्नामेंट में खेला था, वह कहां चला गया?”
फिंच ने टीम के नए नजरिए के बारे में बात करते हुए कहा, “बदलाव हमेशा बुरी चीज नहीं होती। कई बार सिर्फ एक नई आवाज, चाहे वह कप्तान हो या कोच, बाकी ग्रुप के लिए सच में फायदेमंद हो सकती है।” हालांकि हरभजन सिंह ने सेमीफाइनल में हार का कारण टीम की एकाग्रता पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को बताया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह एक बड़ा सेमीफाइनल खेलने का दबाव था। जीतने की उम्मीद ने टीम का फोकस बदल दिया। उन्हें भटका दिया, और इसी वजह से हम उस मैच में पीछे रह गए।”
10 नवंबर 2022 को एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इस पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 27 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 50 रन की पारी खेली। इनके अलावा हार्दिक पंड्या ने 33 गेंदों में 63 रन जुटाए।
इसके जवाब में इंग्लैंड ने महज 16 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान जोस बटलर ने 49 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेली, जबकि एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86 रन बनाए।
