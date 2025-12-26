VHT 2025-26 के दूसरे राउंड में लगे 14 शतक, रिंकू सिंह-करुण नायर ने मचाया गदर, इन टीमों को मिली जीत

रिंकू सिंह (फाइल फोटो- IANS)
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Round 2 Results: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन का दूसरा राउंड 26 दिसंबर को खेला गया, जहां दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बड़ौदा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और सर्विसेज को लगातार दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
इस दौरान प्लेट और एलीट ग्रुप में कुल 19 मुकाबले खेले गए, जिसमें 14 शतक लगे। प्लेट ग्रुप के दूसरे राउंड में एक भी शतक नहीं लगा, जबकि एलीट ग्रुप में 14 शतक लगे। इस दौरान रिंकू सिंह, करुण नायर, ध्रुव शोरे, ललित यादव और देवदत्त पडिकल ने शतक बनाया। एलीट ग्रुप में 16 मैच खेले गए, जबकि प्लेट ग्रुप में तीन मैच हुए।
विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 1993-94 में हुई थी और तब इसे जोनल फॉर्मेट में खेला जाता था। 2002-03 से इस टूर्नामेंट को नेशनल लेवल पर खेला जाने लगा। तब से कर्नाटक और तमिलनाडु ने 5-5 बार खिताब जीता है, तो मुंबई 4 बार चैंपियन रही है।
