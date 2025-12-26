VHT 2025-26 के दूसरे राउंड में लगे 14 शतक, रिंकू सिंह-करुण नायर ने मचाया गदर, इन टीमों को मिली जीत

इस दौरान प्लेट और एलीट ग्रुप में कुल 19 मुकाबले खेले गए, जिसमें 14 शतक लगे। प्लेट ग्रुप के दूसरे राउंड में एक भी शतक नहीं लगा, जबकि एलीट ग्रुप में 14 शतक लगे। इस दौरान रिंकू सिंह, करुण नायर, ध्रुव शोरे, ललित यादव और देवदत्त पडिकल ने शतक बनाया। एलीट ग्रुप में 16 मैच खेले गए, जबकि प्लेट ग्रुप में तीन मैच हुए।