हैरी ब्रूक ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, तोड़ डाला सहवाग, गिलक्रिस्ट और वॉर्नर का ये रिकॉर्ड

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इतिहास रच दिया और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 26, 2025

Harry Brook

हैरू ब्रूक (फोटो- IANS)

Harry Brook World Record: एशेज सीरीज़ (The Ashes 2025-26) का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, जहां हैरी ब्रूक ने इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट इतिहास में सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए 3,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में वीरेंद्र सहवाग, डेविड वॉर्नर और एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है।

मेलबर्न में खेले जा रहे एशेज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 152 रन बनाए और पूरी टीम 40 ओवर में ढेर हो गई। टीम का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जड़ सका। आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए माइकल नेसर ने सबसे अधिक 35 रनों की पारी खेली।

110 रन पर ढेर हो गई इंग्लैंड

जवाब में इंग्लैंड की टीम 30वें ओवर में ही सिर्फ 110 रन पर सिमट गई। इस दौरान हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए। टीम के टॉप-4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके, लेकिन ब्रूक की इस तूफानी पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम 100 के पार पहुंचने में सफल रही।

ब्रूक ने 3,468 गेंदें खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम था, जिन्होंने 3,610 गेंदों में यह कारनामा किया था। इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 4,047 गेंदें खेलने के बाद 3000 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 4,009 गेंदों में 3000 रनों का आंकड़ा छुआ था, जबकि सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 4,129 गेंदें खेलने के बाद 3000 रन पूरे किए थे।

ब्रूक ने 57 टेस्ट पारियों में यह कारनामा किया। हालांकि पारियों के हिसाब से बात करें तो डॉन ब्रैडमैन ने सिर्फ 33 पारियों में 3000 रन बना लिए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के बाद माइकल क्लार्क ने 51 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

टेस्ट में सबसे कम गेंदों में 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

  • 3468 गेंद - हैरी ब्रूक
  • 3610 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट
  • 4047 गेंद - डेविड वॉर्नर
  • 4095 गेंद - ऋषभ पंत
  • 4129 गेंद - वीरेंद्र सहवाग

