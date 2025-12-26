हैरी ब्रूक ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, तोड़ डाला सहवाग, गिलक्रिस्ट और वॉर्नर का ये रिकॉर्ड

ब्रूक ने 3,468 गेंदें खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम था, जिन्होंने 3,610 गेंदों में यह कारनामा किया था। इस लिस्ट में डेविड वॉर्नर तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 4,047 गेंदें खेलने के बाद 3000 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 4,009 गेंदों में 3000 रनों का आंकड़ा छुआ था, जबकि सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 4,129 गेंदें खेलने के बाद 3000 रन पूरे किए थे।