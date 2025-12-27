AUS vs ENG 4th Test Highlights: अपनी ही पिच में फंसा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट चार विकेट से जीता, सीरीज 3-1 हुई

Australia vs England, 4th Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला गया। इस लोस्कोरिंग मुक़ाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराते हुए सीरीज में वापसी की है। यह मैच ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेला गया अब तक का सबसे छोटा टेस्ट बन गया, जो दो दिनों से भी कम समय में समाप्त हो गया। मैच के इतनी जल्दी खत्म होने की प्रमुख वजह पिच की प्रकृति थी। पिच पर सामान्य से चार मिलीमीटर अधिक घास छोड़ी गई थी, जिसके कारण तेज गेंदबाजों को भरपूर उछाल और शानदार स्विंग मिल रही थी।