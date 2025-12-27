मेलबर्न में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा, बल्कि स्मिथ के नाम जुड़ गया अनचाहा रिकॉर्ड

यह इंग्लैंड की पिछले 15 सालों में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पहली जीत है, लेकिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी में 8 साल के कप्तानी करियर में यह पहली हार है। एशेज सीरीज में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि तीसरे मैच में पैट कमिंस चोटिल होकर आखिरी दो मैचों से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ को आखिरी दो मुकाबलों में कप्तानी करनी पड़ी। बतौर टेस्ट कप्तान स्टीव स्मिथ को एशेज सीरीज में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 2017 के बाद से जब-जब स्मिथ ने एशेज सीरीज में कप्तानी की थी, तब या तो सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई थी या फिर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। लेकिन मेलबर्न में शुक्रवार को उनका यह अजेय सिलसिला भी समाप्त हो गया।