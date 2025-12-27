27 दिसंबर 2025,

शनिवार

मेलबर्न में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा, बल्कि स्मिथ के नाम जुड़ गया अनचाहा रिकॉर्ड

AUS vs ENG 4th Test, Melbourne: एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। यह इंग्लैंड की 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 27, 2025

Steve Smith

स्टीव स्मिथ (फोटो- IANS)

Australia vs England 4th Test: शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच जीतने का इंग्लैंड का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ही दिन 4 विकेट से हरा दिया। एशेज सीरीज 2025-26 भले ही इंग्लैंड हार चुकी है लेकिन चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत, उनके लिए बेहद अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए इंग्लैंड के सामने 175 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम को जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 51 रन की मजबूत शुरुआत दिलाई। डकेट 26 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्रॉली ने 37 रन की पारी खेली। दोनों ओपनरों के अलावा जैकब बेथल ने 40 रन की अहम पारी खेलकर सीरीज में टीम की पहली जीत को संभव बनाया। हैरी ब्रूक 18 और जेमी स्मिथ 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

स्टीव स्मिथ ने नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

यह इंग्लैंड की पिछले 15 सालों में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पहली जीत है, लेकिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी में 8 साल के कप्तानी करियर में यह पहली हार है। एशेज सीरीज में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि तीसरे मैच में पैट कमिंस चोटिल होकर आखिरी दो मैचों से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ को आखिरी दो मुकाबलों में कप्तानी करनी पड़ी। बतौर टेस्ट कप्तान स्टीव स्मिथ को एशेज सीरीज में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 2017 के बाद से जब-जब स्मिथ ने एशेज सीरीज में कप्तानी की थी, तब या तो सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई थी या फिर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। लेकिन मेलबर्न में शुक्रवार को उनका यह अजेय सिलसिला भी समाप्त हो गया।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 4 रन से की थी। पहला विकेट स्कॉट बोलैंड के रूप में गिरा, जो 22 के स्कोर पर 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 132 रन पर सिमट गई। ट्रेविस हेड ने 46, स्टीव स्मिथ ने 24 और कैमरून ग्रीन ने 19 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से ब्रायडन कार्स ने 4 विकेट लिए, कप्तान बेन स्टोक्स को 3 सफलता मिली, जबकि जोश टंग ने 2 और गस एटकिंसन ने 1 विकेट लिया।

142 ओवर में खत्म हुआ मैच

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 110 रन बनाए थे और पहली पारी के आधार पर वो ऑस्ट्रेलिया से 42 रन पीछे रह गई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 152 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन बनाकर जीत के लिए इंग्लैंड के सामने 175 रन का लक्ष्य रखा। मेलबर्न टेस्ट में कुल 142 ओवर डाले गए, इस दौरान दोनों टीमों के कुल 36 विकेट गिरे।

