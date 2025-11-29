AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

Ben Stokes Statemnet before Gaba Test: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मिचेल स्टार्क की घातक गेेदबाजी और ट्रेविस हेड के तूफानी शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला महज दो दिन में ही अपने नाम कर लिया था। इंग्लेंड की इस शर्मनाक हार पर उनकी टेस्ट में बेसबॉल अप्रोच पर सवाल उठ रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना की है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने उनके लिए 'एरोगेंट' शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।