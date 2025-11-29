AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

ENG vs IND 3rd Test: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। (फोटो सोर्स: IANS)
Ben Stokes Statemnet before Gaba Test: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मिचेल स्टार्क की घातक गेेदबाजी और ट्रेविस हेड के तूफानी शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला महज दो दिन में ही अपने नाम कर लिया था। इंग्लेंड की इस शर्मनाक हार पर उनकी टेस्ट में बेसबॉल अप्रोच पर सवाल उठ रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना की है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने उनके लिए 'एरोगेंट' शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
मिचेल जॉनसन द्वारा 'एरोगेंट' कहे जाने पर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रिस्बेन मैच के ट्रेनिंग सेशन से पहले कहा, "चाहे तो आप हमें 'रबिश' कहें या कुछ और कह सकते हैं। लेकिन 'एरोगेंट' शब्द कुछ ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं हम अच्छे और बुरे दोनोें को स्वीकार करेंगे। मैं खुद 'रबिश' शब्द की तरफ जाउंगा, 'एरोगेंट' के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।"
बेन स्टोक्स ने अपने फैंस के बारे में कहा, "हमारा पिछला टेस्ट मैच वैसा नहीं रहा जैसा कि हम चाहते थे, लेकिन हमारे पास अविश्वसनीय फैन बेस है, जो हमें सपोर्ट करने यहां आया है। वे हमें जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम भी उनके लिए जीतना चाहते हैं। हम सभी एक समान वेव लैंथ पर है, जीत के लिए हम और फैंस दोनों ही आतुर हैं। इस गोल को पाने के लिए हम वह सब करेंगे जो हमारी ताकत में होगा और हमारे समय का उपयोग भी इसी के लिए करेंगे।"
पहले मैच में मिली हार के बाद दूसरे टेस्ट से पहले प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ प्रेक्टिस मैच में अपने मुख्य खिलाड़ियों को नहीं भेजा। इस पर कप्तान स्टोक्स ने कहा कि यह मैच केनबरा में है, जबकि दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जाना है। दोनों ही अलग राज्य है, और इन दोनों स्थानों पर खेलने की कंडिशंस भी अलग- अलग है।
