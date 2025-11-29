Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

मिचेल जॉनसन द्वारा 'एरोगेंट' कहे जाने पर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रिस्बेन मैच के ट्रेनिंग सेशन से पहले कहा, "चाहे तो आप हमें 'रबिश' कहें या कुछ और कह सकते हैं। लेकिन 'एरोगेंट' शब्द कुछ ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं हम अच्छे और बुरे दोनोें को स्वीकार करेंगे। मैं खुद 'रबिश' शब्द की तरफ जाउंगा, 'एरोगेंट' के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 29, 2025

ENG vs IND 3rd Test

ENG vs IND 3rd Test: इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स। (फोटो सोर्स: IANS)

Ben Stokes Statemnet before Gaba Test: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मिचेल स्टार्क की घातक गेेदबाजी और ट्रेविस हेड के तूफानी शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला महज दो दिन में ही अपने नाम कर लिया था। इंग्लेंड की इस शर्मनाक हार पर उनकी टेस्ट में बेसबॉल अप्रोच पर सवाल उठ रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना की है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने उनके लिए 'एरोगेंट' शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

'एरोगेंट' शब्द कुछ ज्यादा हो गया

मिचेल जॉनसन द्वारा 'एरोगेंट' कहे जाने पर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रिस्बेन मैच के ट्रेनिंग सेशन से पहले कहा, "चाहे तो आप हमें 'रबिश' कहें या कुछ और कह सकते हैं। लेकिन 'एरोगेंट' शब्द कुछ ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं हम अच्छे और बुरे दोनोें को स्वीकार करेंगे। मैं खुद 'रबिश' शब्द की तरफ जाउंगा, 'एरोगेंट' के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।"

"हम अपने फैंस के लिए जीतना चाहते हैं"

बेन स्टोक्स ने अपने फैंस के बारे में कहा, "हमारा पिछला टेस्ट मैच वैसा नहीं रहा जैसा कि हम चाहते थे, लेकिन हमारे पास अविश्वसनीय फैन बेस है, जो हमें सपोर्ट करने यहां आया है। वे हमें जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम भी उनके लिए जीतना चाहते हैं। हम सभी एक समान वेव लैंथ पर है, जीत के लिए हम और फैंस दोनों ही आतुर हैं। इस गोल को पाने के लिए हम वह सब करेंगे जो हमारी ताकत में होगा और हमारे समय का उपयोग भी इसी के लिए करेंगे।"

पहले मैच में मिली हार के बाद दूसरे टेस्ट से पहले प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ प्रेक्टिस मैच में अपने मुख्य खिलाड़ियों को नहीं भेजा। इस पर कप्तान स्टोक्स ने कहा कि यह मैच केनबरा में है, जबकि दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जाना है। दोनों ही अलग राज्य है, और इन दोनों स्थानों पर खेलने की कंडिशंस भी अलग- अलग है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 04:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA 1st ODI: रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक, 96 का औसत से बनाते हैं रन, धोनी के घर में गरजता है बल्ला

Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI Live Streaming: स्टार स्पोर्ट्स के अलावा इस चैनल पर फ्री में देख सकेंगे लाइव मैच, नोट कर लें मैच का समय

India vs South Africa
क्रिकेट

IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

क्रिकेट

‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

Ben Stokes
क्रिकेट

IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

Rohit Sharma ODI Record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.