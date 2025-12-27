AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीतने पर ये क्या बोल गए बेन स्टोक्स? कहा – बहुत से फैन…

उन्होंने कहा, "इस मैच से पहले काफी कुछ हुआ, लेकिन लड़कों का मैदान पर उतरना, फोकस रहना, और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वह इस टीम के बारे में बहुत कुछ कहता है। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट को बहुत बड़ा श्रेय कि उन्होंने उस चीज पर ध्यान दिया जो जरूरी थी। हम जानते थे कि यह आसान चेज नहीं था। पिच में बहुत कुछ था, और गेंदबाज हमेशा गेम में थे। मैसेज यह था कि पॉजिटिव रहें, बॉलर्स को सेटल न होने दें, और उन्हें मुश्किल एरिया में दौड़कर हिट करते रहने के लिए कहें। मुझे लगा कि जिस तरह से हमने इंटेंट और अनुशासन दिखाया, वह शानदार था। इसमें हिम्मत चाहिए थी, लेकिन लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला।"