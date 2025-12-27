27 दिसंबर 2025,

शनिवार

क्रिकेट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीतने पर ये क्या बोल गए बेन स्टोक्स? कहा – बहुत से फैन…

बेन स्टोक्स ने कहा, "जीत सच में बहुत अच्छी लग रही है। सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। यह जीत बेहद खास है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के लिए खेलते हैं। "

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 27, 2025

Ben Stokes

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (फोटो- ESPN)

Australia vs England, 4th Test: इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की है। यह पिछले 15 साल में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पहली जीत है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 के बाद टेस्ट मैचों में जीत का इंग्लैंड का इंतजार समाप्त हो गया है। सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड के लिए यह जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए टीम के खिलाडियों ने काफी मेहनत की है।

बेन स्टोक्स ने मैच के बाद ये कहा

बेन स्टोक्स ने कहा, "जीत सच में बहुत अच्छी लग रही है। सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। यह जीत बेहद खास है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के लिए खेलते हैं। दुनिया में हम कहीं भी जाएं, हमें जबरदस्त समर्थन मिलता है। शोर, नारे, लगाते हैं। हम सभी इसे सुनते और महसूस करते हैं। मुझे पता है कि हमारे बहुत से फैन अभी उत्साहित होंगे।"

पिच को लेकर इंग्लिश कप्तान ने दिया यह बयान

उन्होंने कहा, "इस मैच से पहले काफी कुछ हुआ, लेकिन लड़कों का मैदान पर उतरना, फोकस रहना, और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वह इस टीम के बारे में बहुत कुछ कहता है। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट को बहुत बड़ा श्रेय कि उन्होंने उस चीज पर ध्यान दिया जो जरूरी थी। हम जानते थे कि यह आसान चेज नहीं था। पिच में बहुत कुछ था, और गेंदबाज हमेशा गेम में थे। मैसेज यह था कि पॉजिटिव रहें, बॉलर्स को सेटल न होने दें, और उन्हें मुश्किल एरिया में दौड़कर हिट करते रहने के लिए कहें। मुझे लगा कि जिस तरह से हमने इंटेंट और अनुशासन दिखाया, वह शानदार था। इसमें हिम्मत चाहिए थी, लेकिन लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला।"

जोश टंग और जैकब बेथेल की प्रशंसा

बेन स्टोक्स ने पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले जोश टंग और दूसरी पारी में 40 रन बनाने वाले जैकब बेथेल की प्रशंसा की। मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड पहली पारी में 110 रन पर ऑल आउट होकर 42 रन से पिछड़ी थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 132 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड को जीत के लिए 175 का लक्ष्य मिला था। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता। मैच में 7 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

