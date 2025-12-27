AUS vs ENG: दो दिन में गिरे 32 विकेट, 13 दिन में खत्म हो गए चार टेस्ट, पूर्व खिलाड़ियों का मेलबर्न की पिच पर फूटा गुस्सा

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी और भी अधिक निराशाजनक रही, क्योंकि उसकी पूरी टीम केवल 110 रन पर सिमट गई। नतीजतन, ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 42 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा और उसने 34.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन ही बनाए। इस तरह इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अभी तक 77 रन पर दो विकेट गवां दिये हैं। इस तरह इस मैच में दूसरे दिन चायकाल ताज कुल 32 विकेट गिर चुके हैं।