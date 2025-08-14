Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs SA: मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के इस ऑलराउंडर ने की बड़ी गलती, आईसीसी ने लगाई फटकार

बॉश के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है, जो 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था। यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर में हुई, जब बॉश ने बेन ड्वार्शुइस को आउट करने के बाद खिलाड़ियों के डगआउट की ओर इशारा किया, जिससे बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया हो सकती थी।

भारत

Siddharth Rai

Aug 14, 2025

बॉश के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया (Phoro - IANS)

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है। बॉश को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया, जो 'किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, व्यवहार या हावभाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया भड़काने' से संबंधित है।

इसके अलावा, बॉश के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है, जो 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था। यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर में हुई, जब बॉश ने बेन ड्वार्शुइस को आउट करने के बाद खिलाड़ियों के डगआउट की ओर इशारा किया, जिससे बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया हो सकती थी।

बॉश ने अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर फिलिप गिलेस्पी और शॉन क्रेग, तीसरे अंपायर सैम नोगाज्स्की और चौथे अंपायर डोनोवन कोच ने आरोप लगाए। स्तर 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक है।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 02:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs SA: मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के इस ऑलराउंडर ने की बड़ी गलती, आईसीसी ने लगाई फटकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.