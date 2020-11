ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला, विराट के लिए मैच जीतना इसलिए जरूरी

नई दिल्ली। रविवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो गया है। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच का लगातार दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला काफी अहम है। साफ है कि फिंच बड़ा स्कोर खड़ा कर विराट टीम के सामने बड़ी चुनौती पेश करना चाहते हैं।

Australia have won the toss in the second ODI and have opted to bat first against India, in Sydney. #IndiavsAustralia