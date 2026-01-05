AUS vs ENG day 2 Highlights: ट्रेविस हेड का पलट वार, इंग्लैंड 384 रन पर ऑलआउट, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 2 विकेट पर 166 रन

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है (photo - espnCricInfo)
Australia vs England, 5th Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आखिरी मुक़ाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। इंग्लैंड को 384 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं। यहां से इंग्लैंड के पास 218 रन की बढ़त शेष है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड शतक से महज 9 रन दूर हैं।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मेहमान टीम ने अपनी पहली पारी में 97.3 ओवरों का सामना किया, जिसमें 384 रन बनाए। इस टीम ने 57 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से जो रूट ने चौथे विकेट के लिए हैरी ब्रूक के साथ 169 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 226 रन तक पहुंचाया।
ब्रूक 97 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रूट ने जेमी स्मिथ के साथ छठे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया। स्मिथ 76 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रूट ने विल जैक्स (27) के साथ सातवें विकेट के लिए 52 रन जुटाए। रूट ने 242 गेंदों में 15 चौकों के साथ 160 रन की पारी खेली।
मेजबान टीम की तरफ से माइकल नेसेर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट निकाले। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 34.1 ओवर खेले, जिसमें 2 विकेट खोकर 166 रन बनाए।
ट्रेविस हेड ने जैक वेदरलैंड के साथ पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। वेदरलैंड ने 21 रन टीम के खाते में जोड़े। यहां से हेड ने मार्नस लाबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रन जुटाते हुए टीम को 162 के स्कोर तक पहुंचाया। लाबुशेन 68 गेंदों में 7 चौकों के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेड ने 87 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 91 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज बेन स्टोक्स रहे, जिन्होंने 8.1 ओवरों में 30 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के शुरुआती दो मैच 8-8 विकेट से जीते थे, जिसके बाद तीसरे मुकाबले को 82 रन से अपने नाम किया। इसके बाद इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में अपना खाता खोला। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के पास 3-1 से अजेय बढ़त है।
