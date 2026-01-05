AUS vs ENG day 2 Highlights: ट्रेविस हेड का पलट वार, इंग्लैंड 384 रन पर ऑलआउट, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 2 विकेट पर 166 रन

ट्रेविस हेड ने जैक वेदरलैंड के साथ पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। वेदरलैंड ने 21 रन टीम के खाते में जोड़े। यहां से हेड ने मार्नस लाबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रन जुटाते हुए टीम को 162 के स्कोर तक पहुंचाया। लाबुशेन 68 गेंदों में 7 चौकों के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेड ने 87 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 91 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज बेन स्टोक्स रहे, जिन्होंने 8.1 ओवरों में 30 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं।