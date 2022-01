VIDEO: 'बुझी नहीं है आग', 35 साल के उस्मान ख्वाजा ने ठोका शतक; पत्नी हुईं भावुक

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर चल रहे चौथे एशेज टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने 102 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक पूरा किया। उस्मान ख्वाजा जब 99 रन पर थे तब स्टैंड में बैठीं उनकी पत्नी का रिएक्शन देखने लायक था।

The Ashes: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बारिश से प्रभावित इस मैच में उस्मान ख्वाजा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिया। 35 वर्षीय उस्मान ख्वाजा ने ढाई साल बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करते हुए एकबार फिर से खुदको साबित कर दिया है। उस्मान ख्वाजा ने 102 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक पूरा किया। उस्मान ख्वाजा जब 99 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब स्टैंड में बैठीं उनकी पत्नी के चेहरे पर शिकन साफ झलक रही थी।

Usman Khawaja wife on his The Ashes century