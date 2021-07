पाकिस्तान टीम के पूर्व विकेटकीपर मोईन खान के बेटे आजम खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। आजम खान ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में किया। आजम खान ने अपने इंटरनेशनल कॅरियर का आगाज चौके के साथ किया। इस सीरीज के पहले मुकाबले में आजम खान छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। अपने पहले इंटरनेशनल मैच में आजम ने 3 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 5 रन बनाए। हालांकि इस दौरान वह अपने वजन को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए। ट्विटर पर लोगों ने आजम खान के वजन का मजाक उड़ाया।

यूजर्स ने तस्वीरें की शेयर

आजम खान का वजन 110 किलो है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया तो यूजर्स ने वजन को लेकर उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। उनकी कई तस्वीरें भी शेयर की गईं। आजम खान घरेलू क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिटनेस के कारण वह राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। एक यूजर ने लिखा, 'आजम खान बहुत फनी हैं।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि हाफिज भाई, आजम खान से ज्यादा यंग और फिट लग रहे हैं।'

