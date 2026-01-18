बेइज्जती झेलने के बाद बाबर आजम ने गुस्से में उठाया बड़ा कदम, मैच के बाद भी की थी शर्मनाक हरकत

Steve Smith-Babar Azam in BBL 2025-26: बिग बैश लीग में स्टीव स्मिथ से बेइज्जती झेलने के बाद बाबर आज़म ने जो किया, वह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मैच खत्म होने के बाद बाबर आज़म मैदान पर वापस नहीं आए और न ही उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। दरअसल, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच खेले गए मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने बाबर आज़म को सिंगल लेने से मना कर दिया, ताकि वह अगले ओवर में खुद बल्लेबाज़ी कर सकें। स्मिथ ने अगले ओवर में 32 रन बटोरे और अपने फैसले को सही साबित किया।