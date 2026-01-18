बेइज्जती झेलने के बाद बाबर आजम ने गुस्से में उठाया बड़ा कदम, मैच के बाद भी की थी शर्मनाक हरकत

बाबर आजम और स्टीव स्मिथ (फोटो- BBL)
Steve Smith-Babar Azam in BBL 2025-26: बिग बैश लीग में स्टीव स्मिथ से बेइज्जती झेलने के बाद बाबर आज़म ने जो किया, वह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मैच खत्म होने के बाद बाबर आज़म मैदान पर वापस नहीं आए और न ही उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। दरअसल, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच खेले गए मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने बाबर आज़म को सिंगल लेने से मना कर दिया, ताकि वह अगले ओवर में खुद बल्लेबाज़ी कर सकें। स्मिथ ने अगले ओवर में 32 रन बटोरे और अपने फैसले को सही साबित किया।
हालांकि, इस दौरान दूसरी ओर बाबर आज़म की दुनिया भर में जमकर आलोचना हुई। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म ने इसे अपमान के तौर पर लिया और इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया, वह काफी हैरान करने वाला था। एक रिपोर्ट के अनुसार, बाबर आज़म ने सिडनी सिक्सर्स के ड्रेसिंग रूम में खुद को बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि बाबर आज़म खुद को इतना अपमानित महसूस कर रहे थे कि वह मैच के बाद खिलाड़ियों से हाथ मिलाने तक मैदान पर नहीं पहुंचे।
इसके बाद सिडनी सिक्सर्स के कोच ग्रेग शेफर्ड बाबर आज़म से बात करने पहुंचे और उन्होंने उन्हें मना भी लिया। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्टीव स्मिथ ने मैच से पहले ही बता दिया था कि अगर वह बल्लेबाज़ी करते हैं, तो दसवें ओवर में वह पहली गेंद पर स्ट्राइक लेना चाहेंगे।
इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसकी बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने 18 ओवर में ही 190 रन का लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। सिडनी सिक्सर्स का अगला मुकाबला ब्रिसबेन हीट से होगा। इस मैच में जीत हासिल कर सिडनी सिक्सर्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहेगी। वहीं, ब्रिसबेन हीट को भी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। ऐसे में जो भी टीम जीतेगी, उसका प्लेऑफ स्थान पक्का हो जाएगा।
दरअसल, थंडर के खिलाफ 11वें ओवर में, जब बाबर आज़म आखिरी गेंद पर सिंगल लेना चाहते थे, तब स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया। स्मिथ पावर सर्ज की पहली गेंद खुद खेलना चाहते थे। पावर सर्ज के दौरान उन्होंने 12वें ओवर में 32 रन बटोरे, जो टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर बाबर आज़म को स्ट्राइक मिली और वह आउट हो गए। इसके बाद वह गुस्से में बाउंड्री के बाहर गए और उन्होंने जोर से बल्ला रोप पर मारा।
