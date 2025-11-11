Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

थम नहीं रहा 83 पारियों से चला आ रहा Babar Azam का बुरा दौर, कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की

PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 29 रन बनाकर आउट हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 11, 2025

Babar Azam

बाबर आजम, क्रिकेटर, पाकिस्तान (Photo Credit - IANS)

Babar Azam’s Horror Streak Extends: पाकिस्तान और श्रीलंका (PAK vs SL) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) ने एक बार फिर बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन कर अपने तमाम प्रशंसकों को मायूस कर दिया।

दरअसल, 31 वर्षीय बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में 29 रन की पारी खेली और इसके लिए उन्होंने 51 गेंदों का सामना किया। इस संक्षिप्त पारी के दौरान उन्होंने सिर्फ 3 चौके लगाए। वनडे में यह लगातार छठी बार है, जब वह 30+ स्कोर को पार नहीं कर पाए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पिछली छह वनडे इनिंग में 13.83 की औसत और 61.94 की स्ट्राइक रेट से कुल 83 रन बनाए हैं। इस बीच उनका स्कोर क्रमशः 0, 9, 7, 11, 27 और 29 रहा हैं।

विराट कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी

पाकिस्तान के धाकड़ क्रिकेटर बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 इनिंग से कोई शतक नहीं लगा सके हैं। आखिरी बार उनका शतक एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था। इस तरह उन्होंने विराट कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भी बिना शतक लगाए 83 इंटरनेशनल इनिंग खेली थी। इस लिस्ट में पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सनथ जयसूर्या हैं, जो बिना शतक लगाए सबसे अधिक इंटरनेशनल इनिंग (88) खेली थी।

बाबर ने हाल ही में पूरे किए थे 15,000 रन

पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेटर में 15,000+ रन पूरे किए। इसके लिए उन्होंने सभी प्रारूपों में मिलाकर अब तक कुल 330 मैच खेले हैं, जिसमें 31 शतक और 21 अर्द्धशतक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर किया यह सोशल मीडिया पोस्ट, फैंस बोले कन्फ़र्म हो गया
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

11 Nov 2025 08:03 pm

Published on:

11 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / थम नहीं रहा 83 पारियों से चला आ रहा Babar Azam का बुरा दौर, कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

दक्षिण अफ्रीका के ये आठ खिलाड़ी पहले बार भारत में खेलेंगे टेस्ट, कई IPL में बिखेर चुके हैं जलवा

South Africa vs Pakistan
क्रिकेट

12 साल में मात्र चौथी बार ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा टेस्ट मैच, छह साल पहले आखिरी बार खेला गया था डे नाइट टेस्ट

क्रिकेट

जम्मू-कश्मीर ने Ranji Trophy में रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार इस टीम को दी मात

Jammu & Kashmir vs Delhi
क्रिकेट

चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर किया यह सोशल मीडिया पोस्ट, फैंस बोले कन्फ़र्म हो गया

क्रिकेट

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93वें विकेट ले चुका स्टार गेंदबाज टीम से बाहर, इस युवा खिलाड़ी की हुई एंट्री

blessing muzarabani
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.