थम नहीं रहा 83 पारियों से चला आ रहा Babar Azam का बुरा दौर, कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की

दरअसल, 31 वर्षीय बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में 29 रन की पारी खेली और इसके लिए उन्होंने 51 गेंदों का सामना किया। इस संक्षिप्त पारी के दौरान उन्होंने सिर्फ 3 चौके लगाए। वनडे में यह लगातार छठी बार है, जब वह 30+ स्कोर को पार नहीं कर पाए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पिछली छह वनडे इनिंग में 13.83 की औसत और 61.94 की स्ट्राइक रेट से कुल 83 रन बनाए हैं। इस बीच उनका स्कोर क्रमशः 0, 9, 7, 11, 27 और 29 रहा हैं।