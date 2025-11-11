चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर किया यह सोशल मीडिया पोस्ट, फैंस बोले कन्फ़र्म हो गया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले ट्रेड विंडो में हलचल मच गई है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बीच संभावित स्वैप डील की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट जगत में गूंज रही हैं। आज संजू सैमसन का 31वां जन्मदिन है, और CSK के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है। हालांकि, IPL गवर्निंग काउंसिल से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील "ट्रैक पर" है और अगले 48 घंटों में फाइनल हो सकती है।