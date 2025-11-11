चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर किया यह सोशल मीडिया पोस्ट, फैंस बोले कन्फ़र्म हो गया

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Photo - IPL offocial site)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले ट्रेड विंडो में हलचल मच गई है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बीच संभावित स्वैप डील की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट जगत में गूंज रही हैं। आज संजू सैमसन का 31वां जन्मदिन है, और CSK के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है। हालांकि, IPL गवर्निंग काउंसिल से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील "ट्रैक पर" है और अगले 48 घंटों में फाइनल हो सकती है।
संजू सैमसन के जन्मदिन पर CSK ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, "मोर पावर टू यू, संजू! आपको सुपर जन्मदिन की शुभकामनाएं!" पोस्ट में सैमसन की एक आकर्षक फोटो के साथ CSK का सिग्नेचर 'Whistle Podu' हैशटैग भी जोड़ा गया। यह पोस्ट IPL इतिहास में किसी गैर-टीम प्लेयर के लिए इतना 'विशेष' संदेश कम ही देखा गया है।
फैंस ने इसे तुरंत 'ट्रेड कन्फर्मेशन' का संकेत मान लिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा: "चलो अब कन्फर्म हो गया कि संजू टीम में आ रहे हैं। यलो जर्सी कमिंग!" जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "ये IPL के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। CSK का फ्यूचर सिक्योर!"
रिपोर्ट्स के अनुसार, CSK और RR के बीच यह डील एक स्ट्रेट स्वैप से आगे बढ़ चुकी है। CSK को सैमसन के बदले RR को न सिर्फ रवींद्र जडेजा, बल्कि सैम करन भी देना पड़ सकता है। दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 2025 में रिटेन किए गए थे। सैमसन और जडेजा की कीमत 18 करोड़ रुपये, जबकि करन की कीमत 2.4 करोड़ है। यह ट्रेड आईपीएल के नियमों के तहत फाइनल होने के लिए खिलाड़ियों की लिखित सहमति, फ्रेंचाइजीज के बीच एग्रीमेंट और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी की जरूरत है।
इससे पहले CSK के एक सीनियर ऑफिशियल ने पीटीआई को बताया था, "सभी जानते हैं कि हम संजू सैमसन को खरीदने में रुचि रखते हैं। हमने इस ट्रेडिंग विंडो में उनको खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की है। RR ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, क्योंकि उनके प्रबंधन ने कहा है कि वे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि संजू सैमसन CSK के लिए खेलेंगे।"
सूत्रों के मुताबिक, RR ने शुरू में डेवाल्ड ब्रेविस को भी डिमांड किया था, लेकिन CSK ने इनकार कर दिया। अब करन को शामिल कर डील बैलेंस हो गई है। आईपीएल 2026 की रिटेंशन डेडलाइन 15 नवंबर है, और ऑक्शन 15 दिसंबर को होने की संभावना है।
