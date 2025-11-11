PBKS released players IPL 2026: आईपीएल 2026 में रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर के नेतृत्‍व वाली पंजाब किंग्स ने लीग चरण में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पर रही थी। हालांकि अंत में खिताब के बेहद करीब पहुंचकर चूक गई थी। उसने पिछले सीजन में 14 में से 9 मैच जीते थे और उसका नेट रन रेट भी सबसे अच्‍छा रहा था। ये सिर्फ कुछ अच्छे खिलाड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि एक संतुलित टीम की वजह से हुआ था। 2026 के सीजन में उसे किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्‍हें और बेहतर होने के लिए कुछ प्‍लेयर्स को रिलीज करते हुए ऑक्‍शन में उनसे भी बेहतर विकल्‍प तलाशने होंगे। आइये रिटेंशन लिस्‍ट जारी होने से पहले आपको बताते हैं कि पंजाब किंग्‍स कौन-कौन से प्‍लेयर्स को बाहर का रास्‍ता दिखा सकती है।