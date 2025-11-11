पंजाब किंग्स की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/PunjabKingsIPL)
PBKS released players IPL 2026: आईपीएल 2026 में रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स ने लीग चरण में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पर रही थी। हालांकि अंत में खिताब के बेहद करीब पहुंचकर चूक गई थी। उसने पिछले सीजन में 14 में से 9 मैच जीते थे और उसका नेट रन रेट भी सबसे अच्छा रहा था। ये सिर्फ कुछ अच्छे खिलाड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि एक संतुलित टीम की वजह से हुआ था। 2026 के सीजन में उसे किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें और बेहतर होने के लिए कुछ प्लेयर्स को रिलीज करते हुए ऑक्शन में उनसे भी बेहतर विकल्प तलाशने होंगे। आइये रिटेंशन लिस्ट जारी होने से पहले आपको बताते हैं कि पंजाब किंग्स कौन-कौन से प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकती है।
लॉकी फर्ग्यूसन टी20 क्रिकेट फॉर्मेट अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं। लेकिन पिछले सीजन वह पंजाब किंग्स के लिए कुछ ज्यादा मैच नहीं खेल पाए थे। उन्होंने चार मैचों में 20 से अधिक के औसत से पांच विकेट अपने नाम किए थे। इसके बाद गंभीर चोट लगने के चलते वह बाहर हो गए थे, जिसके चलते उनकी जगह काइल जैमीसन को टीम में शामिल किया गया। 34 वर्षीय फर्ग्यूसन को अक्सर चोटों की समस्या रही है। ऐसे में उन पर भरोसा करना मुश्किल है। पंजाब दो करोड़ के इस खिलाड़ी की जगह किसी नए खिलाड़ी पर दांव लगा सकती है।
सूर्यांश शेड्गे को बतौर पिंच हिटर पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन, पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। वह तीन पारियों में सिर्फ सात रही ही बना सके। पंजाब की टीम के लिए उन्हें रिलीज करना मुश्किल नहीं होगा। आईपीएल 2026 की नीलामी में पीबीकेएस उनकी जगह अन्य किसी अनुभवी बल्लेबाज को खरीद सकती है।
पंजाब ने अजमतुल्लाह उमरजई को 2.40 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत में खरीदा था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार अपनी ऑलराउंड क्षमता को साबित किया है, लेकिन आईपीएल की सपाट पिचों पर उनका कौशल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। पंजाब को अपने ऑलराउंडरों में सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है। उसे मैच विजेता ऑलराउंडर की जरूरत है। ऐसे में उमरजई को रिलीज किया जा सकता है।
मार्कस स्टोइनिस की क्षमताओं पर भी कोई संदेह नहीं है। इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को पंजाब ने 11 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत में टीम में शामिल किया था, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी नजर आई। पिछले सीजन में उन्होंने कुछ अच्छे प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन पोंटिंग को भी लगता होगा कि इतने पैसों को इससे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब के लिए उन्हें रिलीज करना ही अच्छा विकल्प हो सकता है।
2010 के दशक के शुरुआती शानदार प्रदर्शन के बाद से ग्लेन मैक्सवेल पंजाब के लिए कुछ खास नहीं कर सके हैं। पंजाब ने पिछले सीजन में उन पर 4.20 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन वह केवल 48 रन और चार विकेट ही ले पाए। इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के प्रदर्शन में निरंतर कमी आ रही है। पंजाब किंग्स को अब कुछ अच्छे ऑलराउंडरों की तलाश होगी, ऐसे में मैक्सवेल को रिलीज करना कोई बुरा विकल्प नहीं होगा।
श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, नेहल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, विशाक विजयकुमार, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश इंगलिस, जेवियर बार्टलेट, मुशीर खान, हरनूर पन्नू, कुलदीप सेन, पायला अविनाश, सूर्यांश शेडगे, आरोन हार्डी, अजमतुल्लाह उमरजई, काइल जैमीसन (प्रतिस्थापन खिलाड़ी), यश ठाकुर और मार्कस स्टोइनिस।
