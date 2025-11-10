IPL 2026 के ऑक्शन से पहले 11 प्लेयर्स को रिलीज करेगी CSK! लिस्ट में कई दिग्गज भी शामिल

चेन्नई सुपर किंग्स। (फोटो सोर्स: IANS)
CSK Probable Released player list: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पिछले कुछ सालों से इंडियन प्रीमियर लीग में संघर्ष कर रही है और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पा रही है। एमएस धोनी की अगुवाई में पांच आईपीएल खिताब जीत चुकी इस फ्रेंचाइजी में बड़े फेरबदल का समय आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल 2026 (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन से पहले सीएसके बड़े स्तर पर खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। इनमें कुछ बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, या यूं कहे कि बोझ बने हुए हैं। फ्रेंचाइजी इनकी जगह ऑक्शन में कुछ अच्छे विकल्प तलाशना चाहेगी।
बता दें कि आईपीएल में खिलाड़ियों को रिटेन करने की समय सीमा 15 नवंबर बताई जा रही है। हालांकि इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। टीम को खिलाड़ियों के बीच चयन करने में संघर्ष करना पड़ेगा; किसे रिटेन करें और किसे रिलीज करें। आइये आखिरी तारीख से पहले एक नजर सीएसके की संभावित रिटेंशन और रिलीज लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
सीएसके डेवोन कॉनवे समेत अपने कुल 11 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है। इनमें राहुल त्रिपाठी, सैम कुरेन, दीपक हुडा और जेमी ओवरटन जैसे कुछ दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये वे खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल में उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन्हें रिलीज कर सीएसके मिनी ऑक्शन इनके कुछ अच्छे और जरूरी विकल्प खरीदना चाहेगी। इन प्लेयर्स के रिलीज करने पर सीएसके के पर्स में करीब 20 करोड़ रुपये आएंगे।
डेवोन कॉनवे (6.25 करोड़ रुपये), राहुल त्रिपाठी (3.40 करोड़ रुपये), सैम कुरेन (2.40 करोड़ रुपये), गुरजपनीत सिंह (2.20 करोड़ रुपये), दीपक हुड्डा (1.70 करोड़ रुपये), जेमी ओवरटन (1.50 करोड़ रुपये), विजय शंकर (1.20 करोड़ रुपये), श्रेयस गोपाल (30 लाख रुपये), रामकृष्ण घोष (30 लाख रुपये), कमलेश नागरकोटी (30 लाख रुपये), मुकेश चौधरी (30 लाख रुपये)।
रुतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, मथीशा पथिराना, नूर अहमद, शिवम दुबे, नॉथन एलिस, डेवाल्ड ब्रेविस, रचिन रविंद्र, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, आंद्रे सिद्धार्थ, खलील अहमद, वंश बेदी, अंशुल कंबोज और शेक रशीद।
