Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 के ऑक्शन से पहले 11 प्लेयर्स को रिलीज करेगी CSK! लिस्ट में कई दिग्गज भी शामिल

CSK Probable Released player list: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्‍शन से पहले रिटेंशन लिस्‍ट जारी करने के लिए अब सभी टीमों के पास सिर्फ पांच दिन बचे हैं। इससे पहले आज हम आपको पांच आईपीएल खिताब जीतने वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) में क्‍या बदलाव देखने को मिल सकता है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 10, 2025

CSK Probable Released player list

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स। (फोटो सोर्स: IANS)

CSK Probable Released player list: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पिछले कुछ सालों से इंडियन प्रीमियर लीग में संघर्ष कर रही है और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पा रही है। एमएस धोनी की अगुवाई में पांच आईपीएल खिताब जीत चुकी इस फ्रेंचाइजी में बड़े फेरबदल का समय आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल 2026 (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्‍शन से पहले सीएसके बड़े स्‍तर पर खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। इनमें कुछ बड़े दिग्‍गजों के नाम भी शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, या यूं कहे कि बोझ बने हुए हैं। फ्रेंचाइजी इनकी जगह ऑक्‍शन में कुछ अच्‍छे विकल्‍प तलाशना चाहेगी।

अब सिर्फ पांच दिन शेष

बता दें कि आईपीएल में खिलाड़ियों को रिटेन करने की समय सीमा 15 नवंबर बताई जा रही है। हालांकि इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। टीम को खिलाड़ियों के बीच चयन करने में संघर्ष करना पड़ेगा; किसे रिटेन करें और किसे रिलीज करें। आइये आखिरी तारीख से पहले एक नजर सीएसके की संभावित रिटेंशन और रिलीज लिस्‍ट पर एक नजर डालते हैं।

करीब 20 करोड़ के 11 खिलाड़ी होंगे रिलीज!

सीएसके डेवोन कॉनवे समेत अपने कुल 11 प्‍लेयर्स को रिलीज कर सकती है। इनमें राहुल त्रिपाठी, सैम कुरेन, दीपक हुडा और जेमी ओवरटन जैसे कुछ दिग्‍गज क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये वे खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल में उसकी उम्‍मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन्‍हें रिलीज कर सीएसके मिनी ऑक्‍शन इनके कुछ अच्‍छे और जरूरी विकल्‍प खरीदना चाहेगी। इन प्‍लेयर्स के रिलीज करने पर सीएसके के पर्स में करीब 20 करोड़ रुपये आएंगे।

CSK की संभावित रिलीज प्‍लेयर लिस्‍ट

डेवोन कॉनवे (6.25 करोड़ रुपये), राहुल त्रिपाठी (3.40 करोड़ रुपये),  सैम कुरेन (2.40 करोड़ रुपये), गुरजपनीत सिंह (2.20 करोड़ रुपये), दीपक हुड्डा (1.70 करोड़ रुपये), जेमी ओवरटन (1.50 करोड़ रुपये), विजय शंकर (1.20 करोड़ रुपये), श्रेयस गोपाल (30 लाख रुपये), रामकृष्ण घोष (30 लाख रुपये), कमलेश नागरकोटी (30 लाख रुपये), मुकेश चौधरी (30 लाख रुपये)।

CSK की संभावित रिटेन प्‍लेयर लिस्‍ट

रुतुराज गायकवाड़, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, मथीशा पथिराना, नूर अहमद, शिवम दुबे, नॉथन एलिस, डेवाल्‍ड ब्रेविस, रचिन रविंद्र, आयुष म्‍हात्रे, उर्विल पटेल, आंद्रे सिद्धार्थ, खलील अहमद, वंश बेदी, अंशुल कंबोज और शेक रशीद।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 के शुरुआती मुकाबले में RCB कप्तान के खेलने पर संशय, जानें क्या है वजह
क्रिकेट
Virat Kohli and Rajat Patidar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Published on:

10 Nov 2025 11:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 के ऑक्शन से पहले 11 प्लेयर्स को रिलीज करेगी CSK! लिस्ट में कई दिग्गज भी शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले MI सिर्फ इन गेंदबाजों को करेगी रिटेन, जानें कौन-कौन होगा रिलीज

Mumbai Indians Retention List
क्रिकेट

पूर्व कप्तान के यौन उत्पीड़न मामले में जीरो टॉलरेंस! बांग्लादेश क्रिकेट ने कहा- अगर पीएम ऐसा करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे

jhanara alam sexual harassment
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में POTM रहीं शेफाली का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल रहा पिछला साल

Shafali verma
क्रिकेट

‘ये मर जाएगा…’  अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह का चौंकाने वाला खुलासा

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma
क्रिकेट

Hong Kong Sixes Points Table: पाकिस्तान ने किया टॉप तो इस स्थान पर रही टीम इंडिया, देखें हांगकांग सिक्सेस की सभी 12 टीमों की पोजिशन

Team India in Hong Kong Sixes
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.