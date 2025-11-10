IPL 2026 के ऑक्शन से पहले 11 प्लेयर्स को रिलीज करेगी CSK! लिस्ट में कई दिग्गज भी शामिल

CSK Probable Released player list: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पिछले कुछ सालों से इंडियन प्रीमियर लीग में संघर्ष कर रही है और प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना पा रही है। एमएस धोनी की अगुवाई में पांच आईपीएल खिताब जीत चुकी इस फ्रेंचाइजी में बड़े फेरबदल का समय आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल 2026 (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्‍शन से पहले सीएसके बड़े स्‍तर पर खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। इनमें कुछ बड़े दिग्‍गजों के नाम भी शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, या यूं कहे कि बोझ बने हुए हैं। फ्रेंचाइजी इनकी जगह ऑक्‍शन में कुछ अच्‍छे विकल्‍प तलाशना चाहेगी।