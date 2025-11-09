IPL 2026 के शुरुआती मुकाबले में RCB कप्तान के खेलने पर संशय, जानें क्या है वजह

Rajat Patidar: स्टार भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार चोट के चलते चार महीने के लिए क्रिकेट मैदान से दूर हो सकते हैं। इसके चलते IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों में उनकी भागीदारी पर संशय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच पहले अनौपचारिक टेस्ट के दौरान मांसपेशी फट गई थी। हालांकि उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसका पता नहीं चल सका है। अभी उनकी चोट को लेकर अधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।