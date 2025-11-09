IPL 2026 के शुरुआती मुकाबले में RCB कप्तान के खेलने पर संशय, जानें क्या है वजह

विराट कोहली और रजत पाटीदार (Photo credit - IPL)
Rajat Patidar: स्टार भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार चोट के चलते चार महीने के लिए क्रिकेट मैदान से दूर हो सकते हैं। इसके चलते IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों में उनकी भागीदारी पर संशय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच पहले अनौपचारिक टेस्ट के दौरान मांसपेशी फट गई थी। हालांकि उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसका पता नहीं चल सका है। अभी उनकी चोट को लेकर अधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।
यहां बता दें कि रजत पाटीदार को भारत-ए और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में खेले गए पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच के दौरान चोट लगी थी। उस मैच में उन्होंने भारत-ए के लिए 19 और 28 रन की पारी खेली थी। चोट के चलते मध्य प्रदेश के बल्लेबाज ने दोनों टीमों के बीच खेले गए दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था।
रजत पाटीदार चोट की वजह से यदि चार महीने क्रिकेट मैदान से दूर हो जाते हैं तो वह मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी के शेष सत्र में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे अन्य घरेलू टूर्नामेंटों को भी छोड़ना होगा।
रजय पाटीदार की चोट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मुसीबत बढ़ सकती है। अगर वह अगले सीजन के लिए समय पर ठीक होने में विफल रहते हैं तो उन्हें आरसीबी के लिए IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों से भी चूकना पड़ सकता है। उनकी यह स्थिति रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा।
