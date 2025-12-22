पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में इन 5 बल्लेबाजों ने मचाया था गदर, किसे मिली भारत की वनडे टीम में जगह?

पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांच बल्लेबाजों की बात करें, तो उनमें करुण नायर, मयंक अग्रवाल, सिद्धेश वीर, प्रभसिमरन सिंह और ध्रुव शोर शामिल थे। करुण नायर ने विदर्भ के लिए 779 रन बनाए थे, वहीं मयंक अग्रवाल ने कर्नाटक के लिए 651 रन जड़े थे। सिद्धेश वीर ने महाराष्ट्र के लिए 520 रन बनाए थे। पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 498 रन और विदर्भ के लिए ध्रुव शोर ने 494 रन बनाए थे। हालांकि, इनमें से किसी भी बल्लेबाज को भारत की वनडे टीम में जगह नहीं मिली। करुण नायर को टीम इंडिया की टेस्ट टीम में शामिल किया गया लेकिन एक सीरीज के बाद ही ड्रॉप कर दिया गया।