जसप्रीत बुमराह नहीं, ये हैं सबसे भरोसेमंद गेंदबाज…. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में भारत के लिए टी-20I क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन कुछ मैचों के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। गौतम गंभीर के भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने के उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई, और तब से उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उन्होंने भारत के लिए अब तक 29 T20I की 27 इनिंग में 6.88 की इकॉनमी से कुल 45 विकेट चटकाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में 4 मैच में 4.75 की इकॉनमी से कुल 10 विकेट झटके हैं। उन्हें अब तक भारत की तरफ से टेस्ट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है।