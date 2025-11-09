Patrika LogoSwitch to English

जसप्रीत बुमराह नहीं, ये हैं सबसे भरोसेमंद गेंदबाज…. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने जसप्रीत बुमराह की अपेक्षा वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बताया है। उन्होंने आगामी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप के लिए वरुण चक्रवर्ती को महत्वपूर्ण गेंदबाज करार दिया है।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 09, 2025

jasprit bumrah

जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, भारत (Photo Credit- IANS)

S Badrinath on Varun Chakaravarthy and Jasprit bumrah: दुनियाभर के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन में गिरावट आई है। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन फीका रहा था, वहीं टी-20 एशिया कप 2025 में काफी महंगे साबित हुए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया संपन्न टेस्ट सीरीज में भी उनकी गेंदबाजी में पैनापन नहीं नजर आया, जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने अब उनको लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह भारत के लिए अब अहम गेंदबाज नहीं रहे। उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती ने ले ली है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद एस बद्रीनाथ का कहना है कि वरुण चक्रवर्ती टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-1 गेंदबाज हैं और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से कही ज्यादा टीम के लिए अहम है। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। टीम के लिए वह बुमराह से भी ज्यादा अहम हैं। जब भी पॉवर प्ले, बीच के ओवरों और आखिरी ओवरों में ज्यादा रन बन रहे होते हैं तो सबसे भरोसेमंद गेंदबाज होते हैं।

आगामी आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप के लिहाज से एस बद्रीनाथ ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम की धरोहर हैं। वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। वरुण चक्रवर्ती का दिन अच्छा रहा तो संभव है कि भारतीय टीम का दिन भी अच्छा रहेगा।

वरुण चक्रवर्ती के करियर पर एक नजर

वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में भारत के लिए टी-20I क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन कुछ मैचों के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। गौतम गंभीर के भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने के उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई, और तब से उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। उन्होंने भारत के लिए अब तक 29 T20I की 27 इनिंग में 6.88 की इकॉनमी से कुल 45 विकेट चटकाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में 4 मैच में 4.75 की इकॉनमी से कुल 10 विकेट झटके हैं। उन्हें अब तक भारत की तरफ से टेस्ट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है।

