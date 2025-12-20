India vs Pakistan के बीच U-19 एशिया कप फाइनल में 11 साल बाद फिर होगी महाभिड़ंत, जानें कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला

India vs Pakistan in U19 Asia Cup Final: क्रिकेट फैंस को एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर महाभिड़ंत देखने को मिलने वाली है। एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में शुक्रवार को दुबई में भारतीय टीम ने श्रीलंका तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब खिताबी मुकाबला रविवार 21 दिसंबर को भारतीय समयानुसार, सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारा है, जबकि पाकिस्तान को एकमात्र शिकस्त टीम इंडिया के हाथों मिली है। ऐसे में वह पिछली हार का बदला चुकता करने के इरादे से उतरेगा।
बता दें कि अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के इतिहास में यह 11 साल बाद पहली बार होगा, जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। पिछली बार ऐसा मुकाबला 2014 में हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। उस दौरान टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, संजू सैमसन और कुलदीप यादव जैसे स्टार इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। वहीं, इस बार वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान और हेनिल पटेल जैसे युवा प्लेयर्स पर सभी की नजरें टिकी हैं।
भारत ने दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में बारिश के चलते 20-20 ओवर के सेमीफाइनल में श्रीलंका को आसानी से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 138 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही, लेकिन उप-कप्तान विहान मल्होत्रा ने 45 गेंदों पर नाबाद 61 रन और आरोन जॉर्ज ने नाबाद 58 रन बनाए। इन दोनों के बीच 114 रन की अटूट साझेदारी हुई और भारत ने दो विकेट खोकर 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।
इस बीच, पाकिस्तान ने द सेवेंस स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश पर दबदबा बनाया। बारिश की वजह से ये मैच 27-27 ओवर का हो गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्यौता दिया और उसे अब्दुल सुभान के शानदार (20/4) प्रदर्शन के चलते 26.3 ओवर में महज 121 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 16.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।
भारत का इस टूर्नामेंट में जबरदस्त दबदबा रहा है, उसने कुल 12 एडिशन में से 8 बार इसे जीता है। अब उसके पास 9वां खिताब जीतने का मौका है। जबकि पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक बार ही इस खिताब को जीत सकी है।
मैच: भारत बनाम पाकिस्तान, अंडर-19 एशिया कप फाइनल
तारीख: 21 दिसंबर
समय: सुबह 10.30 बजे
वेन्यू: आईसीसी एकेडमी, दुबई
भारतीय कप्तान: आयुष म्हात्रे
पाकिस्तानी कप्तान: फरहान यूसुफ
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग