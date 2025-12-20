India vs Pakistan के बीच U-19 एशिया कप फाइनल में 11 साल बाद फिर होगी महाभिड़ंत, जानें कब-कहां खेला जाएगा मुकाबला

India vs Pakistan in U19 Asia Cup Final: क्रिकेट फैंस को एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच एक बार फिर महाभिड़ंत देखने को मिलने वाली है। एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में शुक्रवार को दुबई में भारतीय टीम ने श्रीलंका तो पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब खिताबी मुकाबला रविवार 21 दिसंबर को भारतीय समयानुसार, सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारा है, जबकि पाकिस्तान को एकमात्र शिकस्‍त टीम इंडिया के हाथों मिली है। ऐसे में वह पिछली हार का बदला चुकता करने के इरादे से उतरेगा।