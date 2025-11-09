कौन हैं आकाश चौधरी, जिन्होंने उड़ाए लगातार 8 छक्के, युवराज सिंह और रवि शास्त्री का रिकॉर्ड ध्वस्त

Ranji Trophy 2025-26, 8 Consecutive Sixes: रणजी ट्रॉफी के इतिहास में रविवार को एक गजब का रिकॉर्ड बना। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक गेंदबाज 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा और 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्के उड़ा दिए। आकाश ने यह कारनामा अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय की ओर से खेलते हुए प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन किया। इस खिलाड़ी का नाम आकाश चौधरी है, जो मेघालय के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। 26 साल का यह खिलाड़ी दाएं हाथ से बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी करता है। इस सीजन में सिक्किम के खिलाफ 8 विकेट चटकाने वाले इस गेंदबाज ने बिहार के खिलाफ 60 रन की नाबाद पारी खेली थी और बल्लेबाजी की झलक दिखाई थी।