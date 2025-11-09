Patrika LogoSwitch to English

कौन हैं आकाश चौधरी, जिन्होंने उड़ाए लगातार 8 छक्के, युवराज सिंह और रवि शास्त्री का रिकॉर्ड ध्वस्त

Who Is Akash Choudhary: अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय की ओर से खेलते हुए आकाश चौधरी ने प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन 8 गेंदों में लगातार 8 छक्के उड़ा दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 09, 2025

Akash Chaodhary

आकाश चौधरी (फोटो- @Cric_records45)

Ranji Trophy 2025-26, 8 Consecutive Sixes: रणजी ट्रॉफी के इतिहास में रविवार को एक गजब का रिकॉर्ड बना। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक गेंदबाज 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा और 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्के उड़ा दिए। आकाश ने यह कारनामा अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय की ओर से खेलते हुए प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन किया। इस खिलाड़ी का नाम आकाश चौधरी है, जो मेघालय के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। 26 साल का यह खिलाड़ी दाएं हाथ से बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी करता है। इस सीजन में सिक्किम के खिलाफ 8 विकेट चटकाने वाले इस गेंदबाज ने बिहार के खिलाफ 60 रन की नाबाद पारी खेली थी और बल्लेबाजी की झलक दिखाई थी।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 87 विकेट लेने वाले आकाश को अब तक एक गेंदबाज के रूप में जाना जाता था लेकिन आज के बाद उन्हें ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाएगा। आकाश कुमार चौधरी ने रविवार को रणजी मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार 8 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आकाश ने फर्स्ट क्लास में एक ओवर में छह छक्के जड़े। वह ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। 11 गेंदों में अपना रिकॉर्ड अर्धशतक पूरा किया।

कौन हैं आकाश चौधरी?

25 साल के आकाश ने साल 2019 में नागालैंड के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह अब तक 30 फर्स्ट क्लास, 28 लिस्ट A और 30 टी20 मैच खेल चुके हैं। आकाश के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 87, लिस्ट A में 37 और टी20 में 28 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास में 2 अर्धशतकों की मदद से 503 रन और लिस्ट A में 203 रन बनाए हैं। फर्स्ट क्लास में उनके नाम 3 बार 5 विकेट हॉल है तो एक बार 10 विकेट भी कर चुके हैं अपने नाम।

बता दें कि आकाश से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में लगातार 6 छक्के लगाए थे। लेकिन आज तक किसी ने लगातार 8 छक्के नहीं लगाए थे। दक्षिण अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर ने लगातार छह छक्के मारे थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग ओवर की गेंद खेलने के बाद ऐसा किया था।

Updated on:

09 Nov 2025 06:59 pm

Published on:

09 Nov 2025 06:53 pm

