पाकिस्तान ने इस साल क्रिकेट में जीते 2 खिताब, PCB सेलेक्टर ने भारत को दिया क्रेडिट, जानें क्यों

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)
अंडर-19 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर जीत दर्ज की। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह इस साल का दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में भी खिताबी जीत हासिल की थी। हालांकि, एक ओर जहां पाकिस्तान की युवा टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर सीनियर टीम का लचर प्रदर्शन जारी है। साल 2017 के बाद से पाकिस्तान की सीनियर टीम एक भी खिताब नहीं जीत पाई है।
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया, तो टीम सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाई। इसके बाद 2021 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2022 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां भी उसे बुरी तरह हार झेलनी पड़ी।
2024 में पाकिस्तान का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि टीम सुपर-8 में भी जगह नहीं बना सकी। इसके अलावा अब तक आईसीसी खिताब जीतना तो दूर, फाइनल तक पहुंचना भी पाकिस्तान के लिए सपना ही बना हुआ है। 2023 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम नॉकआउट में नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन 2025 में पाकिस्तान की युवा टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले इमर्जिंग एशिया कप पर कब्जा किया और फिर अंडर-19 एशिया कप जीतकर अपनी ताकत दिखाई। इसके पीछे का श्रेय भारत को भी जाता है और इस बात को पाकिस्तान के चयनकर्ता भी मानते हैं।
अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के बाद चयनकर्ता आकिब जावेद ने कहा कि जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क भारत प्रदर्शन कर रहा है और लगातार सफलता हासिल कर रहा है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसका हमें फायदा भी हुआ है। आकिब जावेद ने एक पॉडकास्ट में कहा, "मैंने देखा है कि भारत किस तरह से सफलता हासिल कर रहा है और भारत को देखकर ही पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जा रही है। क्रिकेट खेलने वाले किसी भी देश की सफलता उसके खिलाड़ियों की प्रतिभा पर निर्भर होती है।"
