पाकिस्तान ने इस साल क्रिकेट में जीते 2 खिताब, PCB सेलेक्टर ने भारत को दिया क्रेडिट, जानें क्यों

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान की जीत के बाद चयनकर्ता आकिब जावेद ने कहा कि जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क भारत प्रदर्शन कर रहा है और लगातार सफलता हासिल कर रहा है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसका हमें फायदा भी हुआ है। आकिब जावेद ने एक पॉडकास्ट में कहा, "मैंने देखा है कि भारत किस तरह से सफलता हासिल कर रहा है और भारत को देखकर ही पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जा रही है। क्रिकेट खेलने वाले किसी भी देश की सफलता उसके खिलाड़ियों की प्रतिभा पर निर्भर होती है।"