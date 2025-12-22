सालभर ट्रोल होते रहे हर्षित राणा, लेकिन 2025 में बन गए भारत के सबसे सफल गेंदबाज, देखें आंकड़े

इस सूची में दूसरे स्थान पर चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम आता है, जिन्होंने 11 पारियों में 29 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 5.28 की रही। सूची में तीसरे नंबर पर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 12 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। शमी को चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। शमी ने 7 पारियों में 30.63 की औसत से कुल 11 विकेट झटके। पांचवें नंबर पर अक्षर पटेल का नाम आता है। अक्षर ने 11 पारियों में 11 विकेट लिए। अक्षर ने सबसे किफायती गेंदबाजी की। उनकी इकोनॉमी 4.47 की रही जो कि इस सूची में सबसे कम है।