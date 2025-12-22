22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सालभर ट्रोल होते रहे हर्षित राणा, लेकिन 2025 में बन गए भारत के सबसे सफल गेंदबाज, देखें आंकड़े

भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को उनके प्रदर्शन के लिए सालभर ट्रोल किया गया। लेकिन साल 2025 में वनडे क्रिकेट में हर्षित भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आइए जानते हैं इस साल किस गेंदबाज ने वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 22, 2025

harshit rana

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा (फोटो- ESPNcricinfo)

Most ODI Wickets for India 2025: इस साल भारतीय टीम के सलेक्शन और गेंदबाजी डिपार्टमेंट के बारे में खूब चर्चाएं हुई। कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम के तेज गेंदबाजी अटैक पर सवाल खड़े किए। इन सवालों के घेरे में आने वाले गेंदबाजों में हर्षित राणा भी एक नाम है। शुरुआत में उनके प्रदर्शन के चलते टीम में उनके स्थान पर भी उंगलियां उठने लगी थीं। भारतीय फैंस ने भी हर्षित को जमकर ट्रोल किया। लेकिन इसके बावजूद वह इस साल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

हर्षित ने झटके वनडे में सबसे ज्यादा विकेट

हर्षित राणा ने साल 2025 में वनडे में भारत के लिए 11 पारियों में 20 विकेट चटकाए। इस दौरान उनका इकोनॉमी 6.01 और औसत 25.55 रहा। इनमें एक चार विकेट हॉल भी शामिल है। हर्षित ने भारत के लिए वनडे में डेब्यू भी इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में किया था, जिसमें उन्होंने तीन विकेट झटके। हर्षित को टीम में शामिल किए जाने पर भारतीय फैंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया था और कई आलोचकों ने भी उनको शामिल किए जाने पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस साल वनडे क्रिकेट में वह भारत के सफलतम गेंदबाजों में से एक रहे।

टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी भी टॉप-5 में

इस सूची में दूसरे स्थान पर चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम आता है, जिन्होंने 11 पारियों में 29 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 5.28 की रही। सूची में तीसरे नंबर पर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 12 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। शमी को चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। शमी ने 7 पारियों में 30.63 की औसत से कुल 11 विकेट झटके। पांचवें नंबर पर अक्षर पटेल का नाम आता है। अक्षर ने 11 पारियों में 11 विकेट लिए। अक्षर ने सबसे किफायती गेंदबाजी की। उनकी इकोनॉमी 4.47 की रही जो कि इस सूची में सबसे कम है।

ये भी पढ़ें

इस साल भी बरकरार रहा रोहित-विराट का जलवा, इस मामले में युवाओं को पछाड़ निकल गए सबसे आगे
क्रिकेट
Rohit Sharma and Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

22 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सालभर ट्रोल होते रहे हर्षित राणा, लेकिन 2025 में बन गए भारत के सबसे सफल गेंदबाज, देखें आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान ने इस साल क्रिकेट में जीते 2 खिताब, PCB सेलेक्टर ने भारत को दिया क्रेडिट, जानें क्यों

IND vs PAK
क्रिकेट

सिर्फ इटली नहीं, ये टीमें भी नहीं थीं 2024 टी20 वर्ल्डकप का हिस्सा, यहां जानें पूरी डिटेल्स

ICC Men's T20 World Cup 2026
क्रिकेट

इस गेंदबाज को बेस प्राइस में खरीदने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की RCB की तारीफ, टी20 में हैं नंबर वन पेसर

jacob duffy
क्रिकेट

अगर ऐसा कर दिया तो कभी टीम से बाहर नहीं होंगे सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान ने संजू को दी खास सलाह

IND vs SA
क्रिकेट

Vijay Hazare Trophy: बेहद खतरनाक है पंजाब की टीम, गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन, अर्शदीप सिंह समेत से खिलाड़ी शामिल

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.