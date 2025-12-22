सालभर ट्रोल होते रहे हर्षित राणा, लेकिन 2025 में बन गए भारत के सबसे सफल गेंदबाज, देखें आंकड़े

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा (फोटो- ESPNcricinfo)
Most ODI Wickets for India 2025: इस साल भारतीय टीम के सलेक्शन और गेंदबाजी डिपार्टमेंट के बारे में खूब चर्चाएं हुई। कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम के तेज गेंदबाजी अटैक पर सवाल खड़े किए। इन सवालों के घेरे में आने वाले गेंदबाजों में हर्षित राणा भी एक नाम है। शुरुआत में उनके प्रदर्शन के चलते टीम में उनके स्थान पर भी उंगलियां उठने लगी थीं। भारतीय फैंस ने भी हर्षित को जमकर ट्रोल किया। लेकिन इसके बावजूद वह इस साल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
हर्षित राणा ने साल 2025 में वनडे में भारत के लिए 11 पारियों में 20 विकेट चटकाए। इस दौरान उनका इकोनॉमी 6.01 और औसत 25.55 रहा। इनमें एक चार विकेट हॉल भी शामिल है। हर्षित ने भारत के लिए वनडे में डेब्यू भी इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में किया था, जिसमें उन्होंने तीन विकेट झटके। हर्षित को टीम में शामिल किए जाने पर भारतीय फैंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया था और कई आलोचकों ने भी उनको शामिल किए जाने पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस साल वनडे क्रिकेट में वह भारत के सफलतम गेंदबाजों में से एक रहे।
इस सूची में दूसरे स्थान पर चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम आता है, जिन्होंने 11 पारियों में 29 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 5.28 की रही। सूची में तीसरे नंबर पर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 12 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। शमी को चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। शमी ने 7 पारियों में 30.63 की औसत से कुल 11 विकेट झटके। पांचवें नंबर पर अक्षर पटेल का नाम आता है। अक्षर ने 11 पारियों में 11 विकेट लिए। अक्षर ने सबसे किफायती गेंदबाजी की। उनकी इकोनॉमी 4.47 की रही जो कि इस सूची में सबसे कम है।
